Fútbol/Sub-21.- Crónica del España - Portugal, 0-1

La Sub-21 cede su corona en semifinales



España cae ante Portugal sin merecerlo y no podrá revalidar el título europeo



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La selección española Sub-21 no podrá revalidar el título de campeón de Europa después de caer eliminada este jueves ante Portugal (0-1) en un partido disputado en el estadio Ljudski vrt de Maribor, donde los pupilos de Luis de la Fuente merecieron mejor suerte.



España lleva dos títulos europeos consecutivos, pero no podrá pelear por el tercero. Este jueves se quedó con la miel en los labios tras rubricar un partido más que notable, con gran protagonismo y con el ADN de la cantera española, atrevida y llena de talento.



La cita iba sobre ruedas para 'la Rojita', incluso el partido arrancó con motivos para la ilusión, sobre todo con Bryan Gil -que juega subido en una moto- y de Marc Cucurella, que fue el mejor en todas las circunstancias: en el regate, en el pase y en el disparo. El jugador del Getafe demostró su superioridad desde el inicio.



Brahim tampoco se quedó atrás y fue quien gozó de la primera ocasión para España antes de alcanzar el cuarto de hora. A los 30 minutos, el madridista tuvo otra, asistido por su socio Bryan, pero impedido por un defensa luso que dejaba el empate en el electrónico. Los portugueses también replicaron con disparos de Vitinha y Leao.



En cualquier caso, España tenía el partido donde quería, con mucha más posesión, más ocasiones y un dominio traducido 'a los puntos'. La segunda parte comenzó fuerte con un zapatazo de Cucurella al poste que hizo temblar la portería visitante y Miranda respondió en un rechace obligando al portero 'tuga' a la mejor de sus paradas. El gol parecía cuestión de minutos.



A media hora para el final, Brahim reclamó penalti en una acción en la que fue zancadilleado antes de disparar, pero el árbitro optó por dejar seguir la jugada, y Manu García probó fortuna -rozando el palo- con un tiro desde el balcón del área. Todo estaba de cara para una Sub-21 española a la que se le fue negando el gol de forma incomprensible.



Es cierto que algunos movimientos sorprendieron desde el banquillo, sobre todo el de Bryan Gil al descanso, seguramente por problemas físicos, o el de Brahim -pese a tener tarjeta amarilla-. Sin embargo, España lo mereció de cualquiera de las maneras pero no lo logró. Para colmo, Portugal encontró petróleo en 'media' ocasión a diez minutos para el final.



Fábio Vieira avanzó por el costado diestro y su centro -con mucho veneno- fue despejado por Cuenca con mala fortuna. El corte del defensa del Almería acabó tocando el larguero y tras una carambola, terminó besando las redes. Esa fue la condena de una selección española que no mereció perder y que estuvo, hasta el minuto 96, muy cerca del empate.



De esta forma, España no podrá conquistar su tercer título consecutivo -el que hubiera sido el sexto de su historia- mientras que Portugal, que ya ha jugado dos finales europeas de este torneo, intentará levantar su primer título en el 'Viejo Continente', algo que ha logrado en el resto de categorías, incluso en la absoluta, pero no en la Sub-21.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPAÑA, 0 - PORTUGAL, 1 (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ESPAÑA: Álvaro Fernández; Óscar Gil, Mingueza, Cuenca, Cucurella; Villar (Abel Ruiz, min.82), Zubimendi, Manu García (Sancet, min.74); Brahim (Yeremi Pino, min.66), Puado y Bryan Gil (Miranda, min.46).



PORTUGAL: Diogo Costa; Dalot, Leite, Queirós, Conte; Bragança (Romário Baró, min.65, Gedson Fernandes (Florentino, min.51); Vitinha, Fábio Vieira (Pereira, min.90); Leao y Dany Mota (Jota, min.65).



--GOL:



0 - 1, min.80, Cuenca, propia meta.



--ÁRBITRO: Glenn Nyberg (SUE). Amonestó con tarjeta amarilla a Leao (min.31) en Portugal; y a Brahim (min.57) en España.



--ESTADIO: Ljudski vrt de Maribor.