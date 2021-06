Fútbol.- La Asamblea del Barça será el 4 de julio en el Camp Nou

03-06-2021 Asamblea de socios compromisarios del FC Barcelona. Se abren de nuevo las altas de nuevos socios a los seguidores DEPORTES FCB



Se abren de nuevo las altas de nuevos socios a los seguidores



BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)



La Asamblea General de socios compromisarios del FC Barcelona en la que se deberán aprobar las cuentas y decidir la viabilidad económica de la entidad o sobre la Superliga tendrá lugar finalmente el 4 de julio por la tarde en el Camp Nou.



"La Junta Directiva del FC Barcelona, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27º de los Estatutos, ha acordado convocar la Asamblea General, que excepcionalmente será Ordinaria, ya que la correspondiente a la temporada 2019/2020 no se pudo celebrar, y Extraordinaria respecto de otros temas", anunció el club.



En su primera comparecencia como portavoz de la Junta Directiva, la vicepresidenta Elena Fort detalló que, por primera vez, la Asamblea que se celebrará el próximo día 4 de julio a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 15.30 horas en segunda, será en el Camp Nou y no en el Palau Blaugrana.



"La Asamblea será celebrada en el Camp Nou, en nuestro estadio. Es algo que no se ha hecho hasta ahora, es una manera de llamar al socio a que nos acompañe en esta Asamblea, y que nos escuche y nos deje escucharle", argumentó Fort.



Como puntos del orden del día están el informe del presidente, Joan Laporta, así como la aprobación de las cuentas de la temporada 2019/20 y del presupuesto para la reciente 2020/21, aprobado por la anterior Junta Directiva presidida por el dimitido Josep Maria Bartomeu.



Pese a que la auditoría completa está todavía en marcha, la situación económica es delicada y el propio Laporta confirmó que había contratos y situaciones preocupantes. De ahí que en la Asamblea se vaya a tratar la aprobación de operaciones de refinanciación del club, con uno o más operadores, por importe total de hasta 525 millones de euros.



Además de ratificar los miembros de la Junta Directiva y de la Comisión Económica, se pretende también aprobar la propuesta de reforma de los Estatutos, escuchar el informe del síndico de los socios y socias.



Un punto caliente podría ser el informe de antecedentes, situación actual y, en su caso, decisiones sobre la Superliga europea que el Barça, junto a Real Madrid y Juventus, todavía apoyan. Laporta aseguró que explicarán al socio la situación actual y qué conllevaría decir sí o no a esa Superliga.



NUEVOS SOCIOS EN MARCHA



La Junta Directiva también ha acordado poner en marcha una nueva campaña de captación de socios y socias con el objetivo de hacer posible que cualquier seguidor o seguidora del FC Barcelona pueda alcanzar esta condición, sin ningún tipo de restricción.



Hasta ahora, sólo podían ser socios o socias del FC Barcelona aquellas personas que tuvieran un parentesco de primer o segundo grado con un socio; las que, con anterioridad, ya lo hubieran sido durante dos años consecutivos; las que tuvieran una antigüedad de tres años como peñistas, o que tuvieran el carné de compromiso durante este mismo periodo.



"El alta de socio solo podrá ser de forma presencial, de momento. Pero intentaremos que sea, vía modificación de Estatutos, que se pueda hacer vía telemática con firma digital para internacionalizar el ser socio. El club no estará en peligro por ser ahora más socios", aseguró Fort.



Por otro lado, la Junta directiva ha aprobado el nombramiento de los miembros de la Comisión Económica que serán: Jaume Guardiola Romojaro, Joan B. Casas, Jaume Carrasco Nualart, Júlia Bosch Jou, Carme Hortalà Vallvé y Eduard Romeu Barceló.



También han sido aprobados los nombramientos de los miembros de la Comisión de Disciplina que serán: Josep Cubells Ribé, Lluís Bou Salazar, Daniel Pintó Sala, Joan Alsina Casañas y Ramon Esteve Blanch.