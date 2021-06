Fórmula 1/GP Azerbaiyán.- (Previa) La recta más larga del año, obstáculo exigente para Ferrari

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La Fórmula 1 volverá este viernes al circuito urbano de Bakú, dos años después de su última presencia en Azerbaiyán, con un Gran Premio proclive a Mercedes y McLaren por delante de sus respectivos rivales, Red Bull y Ferrari, por lo que Carlos Sainz no parte como favorito para repetir podio con la 'Scuderia'.



La sexta cita del calendario está marcada por la recta de 2,2 kilómetros, la más larga de todo el Mundial, que favorece la potencia pura de Mercedes y concede a Lewis Hamilton (Mercedes) una oportunidad de resarcirse tras su fiasco en Mónaco, donde no pasó de la séptima posición.



Ese resultado, sumado a la victoria de Max Verstappen, su segunda de la temporada, impulsaron al neerlandés al liderato del Mundial con cuatro puntos de ventaja sobre el británico, al que salió caro no subir al podio por primera vez este año.



Sin embargo, Verstappen no tiene un buen recuerdo de Bakú, una ciudad donde nunca ha logrado acabar entre los tres primeros después de cuatro ediciones. Se tratada de un trazado 'caprichoso' donde nadie ha conseguido repetir victoria, ni tampoco 'pole', aunque Hamilton sí fue capaz de vencer en 2018. También lo logró su compañero Valtteri Bottas en 2019, así como el retirado Nico Rosberg y Daniel Ricciardo cuando aún corría para Red Bull.



En cuanto a Ferrari, no ha vencido nunca pero es el segundo equipo que más puntos ha logrado en suelo azerí solo por detrás de Mercedes, aunque los italianos saben que tendrán difícil repetir las buenas sensaciones de Mónaco, donde Charles Leclerc logró la 'pole' y Carlos Sainz acabó segundo.



LA ADAPTACIÓN DE ALONSO



El madrileño ya es séptimo en la clasificación, a cuatro y siete puntos del propio Leclerc y Bottas, respectivamente, aunque sabe que será complicado escalar más posiciones. Al menos cuenta con la confianza de un buen historial en Bakú donde, tras su abandono inicial en 2016, siempre ha logrado acabar octavo como mínimo.



Por su parte, Fernando Alonso (Alpine) ocupa la decimotercera posición del campeonato tras dos pruebas bastante alejado de los puntos en España (17º) y Mónaco (13º). El asturiano, que solo ha competido dos veces en Bakú (9º en 2017 y abandono en 2016), ha asegurado que no le preocupan sus recientes resultados y que mejorará cuando entienda mejor el comportamiento de los neumáticos.



El pronóstico del clima indica temperaturas suaves en torno a los 20 grados y nula probabilidad de lluvia, por lo que la única posible aparición del coche de seguridad llegaría tras algún accidente en un circuito que históricamente se ha caracterizado por acoger carreras caóticas.



--PROGRAMA DEL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN.



-Viernes.



Primera sesión de libres 10.30 - 11.30.



Segunda sesión de libres 14.00 - 15.00.



-Sábado.



Tercera sesión de libres 11.00 - 12.00.



Sesión de calificación 14.00 - 15.00.



-Domingo.



Carrera 14.00.