Expectativa por el regreso de la liga colombiana en medio de la crisis

Vista de los jugadores del Deportivo Cali. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Bogotá, 3 jun (EFE).- El partido de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana entre Deportivo Cali y Deportes Tolima se disputará este viernes en el estadio Armando Maestre de la ciudad caribeña de Valledupar, lo que supone el reinicio del torneo tras más de un mes de suspensión por la crisis social que vive el país.

Sin embargo, algunos aficionados del Valledupar, un equipo de segunda división que juega en esa ciudad, manifestaron su rechazo a la realización de ese partido porque creen que "no es momento para un espectáculo de fútbol y menos definir la liga en medio de la situación que atraviesa el país".

"Le pedimos al Gobierno municipal que siga con la jornada de vacunación contra la covid-19 que en estos momentos se está desarrollando en el estadio Armando Maestre", agregó la barra Pasión Vallenata Norte.

El partido entre Cali y Tolima, que define además el último semifinalista del torneo y estaba programado inicialmente para principios del mes pasado, ha sido aplazado cinco veces por el rechazo de los manifestantes a que el partido se dispute en ciudades como Cali y Medellín y por la crisis social del país.

El pasado 28 de abril comenzó una oleada de protestas en Colombia contra un proyecto de reforma fiscal posteriormente retirado por el Gobierno, lo que no detuvo las manifestaciones que también exigen el cese de la brutalidad policial y otras demandas como una renta básica de por lo menos un salario mínimo mensual.

Las protestas dejan al menos 20 muertos, según cifras de la Fiscalía, aunque organizaciones señalan que han sido registrados más de 70 homicidios durante el mes que lleva Colombia de manifestaciones.

TOLIMA, CON LA MAREA A FAVOR

Pese a que no vive su mejor momento, pues en la Copa Sudamericana en la que fue eliminado de su grupo al quedar último con tan solo tres puntos de 18 disputados, el Tolima llega al encuentro con una diferencia de 3-0 y con la mirada puesta en ser el rival en semifinales de La Equidad, que eliminó al Atlético Nacional.

El equipo, que dirige Hernán Torres, tendrá en este duelo una oportunidad para mejorar la imagen que dejó en el torneo continental y para ello cuenta con destacados jugadores como el portero Álvaro Montero, el volante Jaminton Campaz y el veterano delantero Juan Fernando Caicedo.

Entre tanto, el Deportivo Cali, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, tuvo un descanso de más de un mes para preparar este partido, en el que no contará con el centrocampista Carlos Robles que fue expulsado en el duelo de ida.

Los dirigidos por el estratega charrúa tendrán que plantar cara ante un rival que ha sido verdugo suyo durante todo el semestre, pues justamente lo eliminó en la primera ronda de la Sudamericana al derrotarlo 3-0 en casa e igualar 0-0 como visitante y tampoco le pudo ganar en la fase regular de la liga, en la que también empataron 0-0.

Las piezas claves de Arias para buscar la remontada son el guardameta uruguayo Guillermo de Amores y su compatriota Gastón Rodríguez, así como los delanteros Angelo Rodríguez y Marco Pérez, que no han tenido una buena temporada pero llegaron al Cali por sus destacadas actuaciones, en años anteriores, con la camiseta de Tolima.