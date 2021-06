Estados Unidos.- Montero destaca el mejor clima negociador con EEUU, que ha propiciado la suspensión temporal de aranceles

03-06-2021 La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la Diputación de Huelva. ECONOMIA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA POLÍTICA EUROPA PRESS.



Confía en alcanzar un consenso internacional sobre la 'tasa Google', que haría que la tasa cayera en "desuso"



HUELVA, 3 (EUROPA PRESS)



La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se ha pronunciado este jueves sobre la postura del Gobierno de Estados Unidos ante el impuesto digital de España.



A preguntas de los periodistas en Huelva, la ministra ha explicado que Estados Unidos considera que la tasa sobre servicios digitales aprobada por España perjudica los intereses comerciales estadounidenses, por lo que ha determinado imponer un arancel adicional del 25% a una serie de productos españoles, aunque ha suspendido su aplicación por 180 días para dar tiempo a las negociaciones sobre fiscalidad internacional en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).



En este punto, Montero ha remarcado que en este momento hay "un mejor clima" entre los distintos países de cara a conseguir un acuerdo internacional, toda vez que ha indicado que el impuesto digital español busca acabar con "la competencia desleal" que sufría el pequeño comercio.



Así, la ministra de Hacienda ha dejado claro que dicha figura tributaria "no va contra ninguna compañía ni empresas de países concretos" y ha recordado que desde España se determinó que, de darse un consenso internacional en la materia, se sumaría al mismo, y se dejaría el mencionado impuesto en desuso.



Por ello, ha sostenido que "hay que trabajar" para conseguir dicho acuerdo internacional y se ha mostrado confiada en que así será. En concreto, Montero ha indicado que desde el Gobierno eran conocedores de la postura de la Administración estadounidense, y ha subrayado que la postura de éste ha sido la mismo con todos los países que han sido "avanzadillas" en materia del impuesto digital.



Según ha proseguido, "todo queda pendiente de ese consenso" y, de no alcanzarse, el Gobierno entablará las relaciones bilaterales correspondientes para que no se produzca esa posible subida de aranceles.