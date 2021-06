España.-La comisión Kitchen del Congreso baraja prorrogar sus trabajos hasta diciembre, tras aplazar la cita de Cospedal

02-06-2021 La ex secretaria general del PP y ex ministra María Dolores de Cospedal, sale del Congreso de los Diputados tras comparecer en la Comisión de Investigación relativa a la 'Operación 'Kitchen', a 2 de junio de 2021, en Madrid (España). Cospedal ha comparecido en la Comisión de Investigación sobre la utilización de medios de Interior para favorecer al PP y anular pruebas en casos de corrupción por su supuesta implicación en el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a través de la denominada 'Operación Kitchen'. El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional atribuye a Cospedal y a su marido - quien ha comparecido en la misma comisión horas antes-, delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con dicho operativo. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



La Mesa se cita para revisar el calendario, que preveía cerrar la próxima semana las comparecencias con Fernández Díaz y Rajoy



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La comisión del Congreso que investiga la 'operación Kitchen' se plantea solicitar una nueva prórroga para poder seguir funcionando hasta final de año, tras haberse aplazado este miércoles la comparecencia de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al conocerse que ha sido imputada por la Audiencia Nacional.



Este mismo miércoles también se ha conocido que el juez Manuel García-Castellón citaba como investigado al marido de la exministra, el empresario Ignacio López del Hierro, que justo estaba compareciendo en el Congreso.



La imputación de Cospedal ha llevado al PSOE a plantear a última hora la suspensión de su interrogatorio, que estaba previsto a las tres y media de este miércoles. Tras escuchar el testimonio del segundo compareciente de la mañana, el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, la comisión se ha reunido a puerta cerrar para tratar la propuesta de los socialistas.



Todos los grupos han apoyado suspender la citación a Cospedal, salvo el PP, que ha votado en contra, y Vox, que no estaba presente cuando se ha producido la votación. Aún así, la exministra se ha personado en la Cámara alegando que no había sido avisada del aplazamiento y ha puesto una queja en la institución.



EN PRINCIPIO ACABABA EL 30 DE JUNIO



Así las cosas, la comisión debe buscar una nueva fecha para recibir a Cospedal, lo que alterará el calendario inicialmente previsto. Hasta ahora, el plan era finalizar las comparecencias la próxima semana escuchando el jueves, 10 de junio, al exministro Jorge Fernández Díaz y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.



Sin embargo, fuentes parlamentarias han informado a Europa Press de que algunos grupos barajan ya la idea de alargar los trabajos de la comisión que, hoy por hoy, sólo tiene de plazo hasta el próximo 30 de junio para aprobar sus conclusiones, que después tienen que ser elevadas al Pleno del Congreso.



La necesidad de buscar un nuevo encaje a la comparecencia de Cospedal y la previsión de que puedan producirse todavía nuevas imputaciones ha llevado a varios grupos a revisar los planes de la comisión.



Precisamente este miércoles, la Cadena Ser, ha revelado en la parte del sumario que sigue siendo secreta se recogen declaraciones que señalan la implicación de la exvicepresidenta primera del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que dependía de su departamento.



EL PSOE APELA A CASADO



Tras la imputación de Cospedal, la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, se ha apresurado a avisar al presidente del PP, Pablo Casado, de que no puede "seguir huyendo ni escondiéndose", y tras recordar que llegó al liderazgo del partido gracias a ella, le ha instado a dar "explicaciones inmediatamente".



El PSOE nunca llegó a descartar del todo la posible citación a Casado ante la comisión 'Kitchen', aunque su nombre no se llegó a incluir en el listado de comparecientes y sólo lo planteó ERC, que, como Unidas Podemos y Junts también reclamó entonces citar a Sáenz de Santamaría.



Por lo pronto, la presidenta de la comisión, la socialista Isaura Leal, ha convocado una reunión de la Mesa este jueves, previsiblemente para buscar una nueva fecha para citar Cospedal y, en su caso, modificar las citaciones a Fernández Díaz y Rajoy.



En el caso de que se apueste por solicitar una nueva prórroga para que la comisión pueda seguir funcionando, el tema tendría que ser tratado por el plenario de la comisión.



El Pleno del Congreso acordó abrir esta investigación el pasado mes de octubre, pero la comisión no se constituyó hasta el 20 de enero. Su plazo inicial era de seis meses, por lo que en marzo hubo de solicitar una primera ampliación de otros tres, hasta el 30 de junio.



La segunda prórroga que se baraja, de aprobarse, comenzaría a contar en septiembre, con el arranque del nuevo periodo de sesiones, y podría servir para alargar los trabajos hasta noviembre o incluso diciembre.