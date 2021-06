Ente electoral mexicano pide responder a la violencia con alta participación

Fotografía de archivo fechada el 2 de febrero de 2018 que muestra al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, mientras habla en entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Jorge Núñez ARCHIVO

Ciudad de México, 3 jun (EFE).- El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova, llamó este jueves a los mexicanos a ir masivamente a las urnas el próximo domingo para que la participación ciudadana sea la mejor respuesta a la violencia que ha marcado la campaña electoral.

"El INE hace un llamado a todos los ciudadanos a acudir a las urnas, pues será la participación masiva y consciente del electorado la mejor respuesta en contra de la violencia que, desafortunadamente, también ha estado presente en este proceso electoral", dijo Córdova en un acto previo a las elecciones intermedias del domingo.

Ese día, más de 93 millones de mexicanos están llamados a renovar la Cámara de Diputados, 15 gobernadores, 30 congresos locales y miles de ayuntamientos en los comicios más grandes de la historia del país.

"Esta es una oportunidad única para que los mexicanos refrendemos nuestra apuesta por la vía electoral y nuestro compromiso por la democracia como la vía exclusiva, pacífica y civilizada de dirimir nuestras naturales diferencias políticas", añadió

Según datos de la consultora Etellekt, desde el inicio del proceso electoral el pasado septiembre se han registrado 782 agresiones contra políticos, como palizas, secuestros o amenazas, un dato superior a las 774 del proceso de las elecciones presidenciales y locales de 2018.

Además, la campaña deja 89 políticos asesinados, 35 de ellos aspirantes o candidatos, si bien no se superaron los 152 asesinatos de 2018.

Córdova dijo que desde este jueves ya están desplegados en juntas locales y distritales, unos 3.300 agentes de las Fuerzas Armadas que resguardan la documentación electoral, material que ya se ha entregado en casi un 80 % a los responsables de las mesas electorales.

El INE instalará 162.815 centros de votación en los que poco más 1,4 millones de ciudadanos actuarán como funcionarios electorales.

PROCESO ELECTORAL EN PANDEMIA

Sobre el desarrollo de los comicios en plena pandemia de la covid-19, el presidente del INE recordó este proceso electoral se convirtió "en un desafío institucional inédito".

Dijo que desde el año pasado, el INE creó un grupo de trabajo con integrantes de la Junta General Ejecutiva "para dar seguimiento a los semáforos epidemiológicos y adaptar todos los procesos relacionados con la función electoral a la normatividad emitida por las autoridades del sector salud".

Dichas medidas, señaló, permiten llegar a la jornada electoral con protocolos de seguridad sanitaria y sana distancia para cuidar a electores, funcionarios, representantes de partidos políticos, observadores electorales, visitantes extranjeros.

"Hoy podemos decir con satisfacción que la democracia mexicana no es, no ha sido, ni será una víctima más de la pandemia. Esta, además, será una de las elecciones, hay que decirlo, más vigiladas de los tiempos recientes", señaló.