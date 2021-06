En otoño llega 'En el nombre de Rocío', segunda parte del documental de Rocío Carrasco

27-09-2005 ROCÍO JURADO VIVE CON EMOCIÓN LA COMUNIÓN DE SU HIJA GLORIA CAMILA. MADRID, 3 (CHANCE) Ya está aquí. Había muchos rumores, pero lo cierto es que ya es una realidad. Rocío Carrasco ha anunciado esta noche en su última intervención de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' que hay una segunda parte de su documental que irá dedicada a su madre en la que hablará de toda su familia. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 3 (CHANCE)



Ya está aquí. Había muchos rumores, pero lo cierto es que ya es una realidad. Rocío Carrasco ha anunciado esta noche en su última intervención de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' que hay una segunda parte de su documental que irá dedicada a su madre en la que hablará de toda su familia.



"Estamos poniendo en orden, habrá cosas que no se saben" confesaba Rocío Carrasco en plató, además aseguraba que uno de los momentos claves es el reparto de la herencia: "Se puede decir que en ese momento es en el que yo me doy cuenta realmente de todo lo que he vivido con anterioridad y le doy respuestas a muchas cosas".



Mucho se ha hablado a lo largo de los años el distanciamiento con cada miembro de la familia Mohedano y ahora por fin, dentro de unos meses podremos saber qué ocurrió con José Ortega Cano, Gloria Camila, José Fernando, Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez, Amador Mohedano y Rosa Benito...



Parece que Rocío Carrasco tiene más ganas de hablar que nunca y va a despejar todas las dudas que ha habido durante toda la historia de la televisión sobre la mala relación que existe entre ella y sus familiares. En otoño, con más fuerza que nunca, llega 'En el nombre de Rocío'.