EEUU.- AMC colocará 11,55 millones de acciones en medio de la euforia que ha disparado un 2.850% su precio

15-04-2016 Cine, cines, butaca, butacas, taquilla, entrada, entradas, película, películas, exhibición, proyector de cine, proyección, cinematografía, espectador, espectadores POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CULTURA



La cadena de cines reconoce que la volatilidad de sus acciones no está relacionada con su negocio ni con la situación del sector o la economía



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La cadena estadounidense de salas de cine AMC Entertainment Holdings, propietario de Cinesa, ha suscrito un acuerdo para la colocación de 11,55 millones de acciones a través de B. Riley Securities y Citigroup Global Markets, que actuarán como agentes de ventas, según ha anunciado la multinacional.



AMC ha protagonizado desde comienzos de año junto a otros valores denominados 'meme', como GameStop, una vertiginosa subida impulsada por inversores particulares coordinados en ocasiones desde foros de Reddit como WallStreetBets, lo que ha disparado el valor de los títulos de la cadena de cines hasta un 2.850% en lo que va de año, con una subida del 95,2% en la sesión de ayer.



Según las condiciones del acuerdo de distribución de acciones, cada agente de ventas recibirá una comisión de hasta el 2,5% del precio bruto de venta de las acciones de AMC que haya comercializado.



En este sentido, los agentes "harán todos los esfuerzos razonables de acuerdo con sus prácticas comerciales y de ventas normales, las leyes y regulaciones aplicables y las reglas de la Bolsa de Valores de Nueva York para vender las acciones ordinarias de vez en cuando y en función de las instrucciones de la compañía, incluido cualquier precio, tiempo o límites".



Asimismo, la multinacional precisó que no está obligada a vender las acciones y subrayó que puede suspender en cualquier momento las solicitudes y ofertas en virtud del acuerdo de distribución, que puede ser rescindido por la empresa en cualquier momento mediante notificación por escrito a los agentes de ventas por cualquier motivo.



AMC informó de que tiene la intención de utilizar las ganancias netas, si las hubiera, para fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso, refinanciación, rescate o recompra de deuda existente, la adquisición de activos o gastos de capital y otras inversiones.



Por otra parte, la compañía indicó que la volatilidad reciente y los precios de mercado actuales de sus acciones reflejan una dinámica comercial y del mercado "no relacionada con el negocio subyacente, ni con los fundamentos macroeconómicos o de la industria". "No sabemos cuánto tiempo durarán estas dinámicas", ha reconocido la empresa.