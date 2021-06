Ecuador delega a la Justicia un presunto caso de acoso a excónsul en Málaga

El exembajador de Ecuador en España Cristóbal Roldán. EFE/David Fernández/Archivo

Quito, 2 jun (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador anunció este miércoles que no posee ninguna denuncia formal contra el exembajador en España Cristóbal Roldán, acusado por la excónsul en Málaga Martha Sandoval de supuesto acoso sexual y de hostigamiento laboral.

En la Cancillería ecuatoriana "no reposa denuncia formal alguna sobre este particular", que involucra a los dos funcionarios del Gobierno del expresidente Lenín Moreno, quien concluyó su periodo el pasado 24 de mayo y fue sustituido por el actual mandatario, Guillermo Lasso.

Según una denuncia que ha circulado en medios de información locales, Sandoval acusó al exembajador Roldán de "acoso sexual y hostigamiento laboral", justo cuando la Cancillería ecuatoriana presentaba un protocolo de prevención y acción contra ese tipo de delitos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado difundido hoy, aseguró que conoció de esta denuncia recién el pasado 31 de mayo, a través de una comunicación dirigida en esa fecha por Sandoval a la encargada de negocios de la Embajada en España, Verónica Peña.

Las inculpaciones de Sandoval contra Roldán "habrían tenido lugar en la administración anterior y no durante el Gobierno actual", añadió la Cancillería y precisó que los dos funcionarios fueron parte de la denominada "cuota política" para el Servicio Exterior del expresidente Moreno.

Además, aclaró que ninguno de los dos funcionarios involucrados "hace parte actualmente del Servicio Exterior ecuatoriano" e insistió en que no posee ninguna "denuncia formal" sobre las inculpaciones.

"Las partes involucradas en este penoso incidente están en todo su derecho para emprender las acciones legales que estimen pertinentes", añadió la cartera.

Asimismo, aseguró que el sistema jurídico del país garantiza el acceso a las instancias judiciales competentes para que, "en el marco del debido proceso, se puedan esclarecer estos hechos y determinar responsabilidades".

El Ministerio de Exteriores recalcó sus postulados de gestión y dijo que rechaza "este tipo de actos repudiables y reitera su política institucional de cero tolerancia con estas acciones".

Remarcó que las autoridades diplomáticas del país estarán "siempre atentas" para evitar que se produzcan este tipo de delitos y que, si se llegasen a producir, aplicará la normativa vigente "con el mayor rigor y objetividad".

Roldán fue nombrado en 2017 como embajador de Ecuador en España y es padre de Juan Sebastián Roldán, exsecretario de Gabinete y uno de los hombres más cercanos y fuertes del Gobierno de Moreno (2017-2021).