Destituyen a alcalde de Quito por incumplimiento de funciones

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, que enfrenta un juicio por corrupción, fue destituido este miércoles por el Concejo Metropolitano de la capital ecuatoriana al considerar que incumplió con sus funciones.

Con 14 votos de 21, los concejales removieron a Yunda de su cargo, luego de que una organización civil planteara la destitución. Hubo un voto en contra y seis abstenciones.

El Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito solicitó la destitución de Yunda por haber incumplido sus funciones y disposiciones legales como la asignación de cuotas de participación ciudadana y la rendición de cuentas.

"14 VOTOS: Hemos cumplido con #Quito como ciudadanas y haciendo uso de nuestros derechos de participación. Ha sido una jornada histórica! #ChaoYunda", escribió en Twitter Jessica Jaramillo, representante legal del frente.

Agregó: "Ahora todos a construir una agenda de ciudad para cuidar nuestra casa".

A Yunda le queda la opción de elevar una consulta al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para que este determine si el proceso mediante el cual fue destituido fue el correcto. en caso de que el TCE ratifique lo actuado por los concejales, la remoción quedará en firme.

"Con esto estamos cerrando una página negra del municipio (...) Que sea la oportunidad para trabajar en conjunto todos, sin banderas políticas para recobrar la dignidad y transparencia que nuestros mandantes nos confiaron", expresó Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito y quien votó a favor de la destitución

Yunda, cuyo periodo debía culminar en 2023, no asistió a la reunión del Concejo. El exalcalde junto a otros funcionarios del municipio capitalino también enfrenta un llamado a juicio por presunta corrupción en la compra de 100.000 pruebas para detectar el covid-19. El supuesto peculado habría dejado un perjuicio de 4,2 millones de dólares, según la fiscalía.

El delito de peculado es castigado en Ecuador con prisión de diez a trece años.

Sin referirse al proceso de destitución, Yunda escribió en Twitter al final de la sesión del Concejo: "En la política no hay amigos, hay intereses, en la política se puede freír granizo, así me decían y lo he comprobado".

