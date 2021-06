03-06-2021 Cultura.- Hugh Jackman protagoniza Reminiscencia: "Estamos condenados a repetir la historia si no aprendemos de ella". Warner Bros acaba de lanzar el esperado primer tráiler de 'Reminiscencia', la ópera prima de la cocreadora de 'Westworld', Lisa Joy, que se estrenará en cines el 27 de agosto. Protagonizado por Hugh Jackman, es una historia de ciencia ficción que combina suspense, amor y drama, ambientado en una ciudad de Miami distópica acechada por el cambio climático y en la que es posible revivir los recuerdos del pasado. "Es una metáfora sobre lo importancia de aprender la historia para evitar volver a repetirla", señala el intérprete. CULTURA WARNER BROS.



Warner Bros acaba de lanzar el esperado primer tráiler de 'Reminiscencia', la ópera prima de la cocreadora de 'Westworld', Lisa Joy, que se estrenará en cines el 27 de agosto. Protagonizado por Hugh Jackman, es una historia de ciencia ficción que combina suspense, amor y drama, ambientado en una ciudad de Miami distópica acechada por el cambio climático y en la que es posible revivir los recuerdos del pasado. "Es una metáfora sobre lo importancia de aprender la historia para evitar volver a repetirla", señala el intérprete.



'Reminiscencia' está ambientada en un futuro no muy lejano, en el que la ciudad de Miami está inundada debido al aumento del nivel del agua del mar. En medio de esta catástrofe climática, vive Nicolas Bannister (Jackman), veterano de una guerra relativamente reciente, cuyo carácter duro y solitario no le ha impedido crear un particular nuevo negocio en el que sumerge a sus clientes bajo el agua, ofreciéndoles la oportunidad de revivir sus recuerdos.



Su vida cambiará cuando conozca a Mae (Rebecca Ferguson). Lo que, inicialmente, parecía una cuestión de hallar objetos perdidos acaba derivando en una apasionada historia de amor. Pero cuando los recuerdos de otro cliente implican a Mae en una serie de crímenes violentos, Bannister deberá profundizar en ese oscuro pasado para descubrir quién es realmente su amada.



"La película habla sobre si es posible conocer completamente a alguien. Plantea la pregunta sobre si aquella persona a la que amamos es real o solo una proyección de lo que tenemos en mente de ella. Es un viaje que la cinta explora y fue uno de los motivos por los que acepté entrar en el proyecto", explica el actor australiano en declaraciones recogidas por Europa Press durante un evento virtual en el que la directora y parte del reparo presentaron el tráiler de la película.



https://youtu.be/Nohj00cD_-U



"LOS RECUERDOS SON TAMBIÉN OLORES Y COLORES CONCRETOS"



"La idea surgió tras una experiencia personal en la casa de mis abuelos, en el norte de Inglaterra, cuando encontré la foto de una mujer de origen asiático cuyo nombre era el mismo que el que había en el recibidor de la casa Me hizo pensar en la memoria de nuestras vidas en general", detalla Lisa Joy, directora, guionista y productora de la cinta, que destaca que comenzó a escribir el guion como "un acto voluntario de amor".



"Coincidía que, en ese momento, estaba embarazada. Me hizo reflexionar también sobre el vivir momentos que nos quieres que desaparezcan. Así surgió la idea de buscar una manera de revivir esos instantes del pasado. Al poco de dar a luz fue cuando el guion terminó de tener forma, pues, al sentir a mi bebé en mis brazos, pensé que el revivir los recuerdos conllevaba no solo a imágenes, también a lugares, olores, colores, es mucho más profundo y complejo", añade.



Además de plantear la posibilidad de revivir recuerdos del ayer, 'Reminiscence' también sitúa la trama en un Miami asolado por el cambio climático, en el que la ciudad busca sobrevivir a las inundaciones debido al incremento del nivel del agua de los océanos. "Queríamos que este futuro se sintiese muy cercano. El crecimiento de los mares a causa del deshielo de los polos es un hecho científico y el retrato que hago del futuro es también una señal de advertencia", argumenta Joy, quien destaca que también buscaba retratar un futuro alejado de diseños fríos y minimalistas.



"EL PRESENTE MARCA LO QUE PASARÁ EN EL FUTURO"



"He querido que los tonos de la película sean cálidos, que el público lo sienta como un futuro no muy lejano. También planteo otros problemas que nos hablan, más bien, del presente, como la desigualdad económica que hay en Estados Unidos y en la idea de cómo la gente sin recursos es empujada hacia las fronteras, mientras que aquellos que más tienen se encierran en sus propios muros", señala.



"El presente es muy difícil de aceptar, pensamos demasiado en el pasado o demasiado en el futuro, cuando es el presente el que marca el devenir", agrega Jackman. "Al final, la película habla sobre perseguir los sueños correctos y en buscar la paz y la tranquilidad aceptándonos a nosotros mismos, pues esos anhelos influyen en nosotros y si no se buscan de forma realista, pueden ser perjudiciales", comenta Rebecca Ferguson.



'Reminiscence', además, cuenta con otros dos protagonistas de fondo, interpretados por Daniel Wu y Thandiwe Newton. "Ya había interpretado villanos antes, pero nunca uno tan tridimensional y humano como este", adelanta Wu. "Éramos conscientes en 'Westworld' de que Lisa [Joy] estaba creando esta película, cuando me lo comentó, le dije que todos lo sabíamos. Es un orgullo que quisiera contar conmigo para esta aventura", confiesa Newton.



Dirigida, escrita y coproducida por Lisa Joy, 'Reminiscence está protagonizada por Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Daniel Wu, Thandiwe Newton y Cliff Curtis. Junto con Joy, producen el filme Jonathan Nolan, Michael De Luca y Aaron Ryder.