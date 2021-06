Cultura.- Elijah Wood será el villano del remake de El Vengador Tóxico

03-06-2021 Elijah Wood CULTURA CONTACTO



Elijah Wood es el elegido para interprtar al villano principal de del remake de El Vengador Tóxico. Un filme que estará escrito y dirigido por Macon Blair, ganador del Gran Premio del Jurado en el Festival de cine de Sundance en 2017 con su opera prima Ya no me siento a gusto en este mundo, y protagonizado por Peter Dinklage, el actor que interpretó a Tyrion Lannister en las ocho temporadas de Juego de tronos.



Según informa The Illuminerdi, Wood interpretará a Bob Garbinger, el jefe de la empresa en la que trabaja Winston, el protagonista. Se trata, según adelanta el medio de, "el malvado jefe de la turbia compañía Garb X", un hombre que "no se precupa por el bienestar de nadie más que él mismo y se embarca en una ola de asesinatos para volverse tan poderoso como Toxie".



El protagonista de la trilogía de El señor de los anillos se embarca en este nuevo proyecto para dar vida a un personaje más oscuro, tal y como ya hiciera en titulos como Sin City. Legendary Pictures es la encargada de poner en marcha esta reinvención contemporánea de un personaje que subvierte el género de superhéroes en la línea de Deadpool.



La película original de El Vengador Tóxico, dirigida en 1984 por Lloyd Kaufman y Michael Herz que ejercerán como productores ejecutivos del nuevo filme, relata la historia de Melvin Ferd (Mark Torgl), un conserje que accidentalmente cae en un contenedor de residuos radiactivos mientras le persiguen unos matones. Melvin acaba convertido en una criatura mutante y deforme con superfuerza que desde entonces decide combatir el crimen y la corrupción.



El film original tuvo una gran acogida en la sesión nocturna de algunos cines y, especialmente en el VHS, lo que dio lugar a tres entregas más de la saga. El personaje también se convirtió en una producción musical teatral, una serie de televisión de dibujos animados para niños y un cómic de Marvel.