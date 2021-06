Cuba consigue su primer triunfo rumbo a Catar 2022 frente a Islas Vírgenes

El jugador Luis Paradela (c) de Cuba avanza para anotar frente al portero Phillip Graham de Islas Vírgenes Británicas hoy, durante un partido de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022 en el estadio Nacional Doroteo Guamuch de Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 2 de jun (EFE).- La selección de Cuba goleó este miércoles en Ciudad de Guatemala por 5-0 a la de Islas Vírgenes Británicas y consiguió así su primer triunfo en las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar, aunque matemáticamente ya no tiene posibilidad de obtener un cupo para el torneo de 2022.

Luis Paradela, Onel Hernández, Maikel Reyes, Carlos Vásquez y Dairon Reyes marcaron los goles en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la Ciudad de Guatemala, escenario escogido debido a las restricciones en Cuba por la covid-19.

El resultado le permite al equipo que dirige el cubano Pablo Elier Sánchez sumar sus primeros tres puntos en la fase inicial de las eliminatorias.

Cuba ocupa el tercer puesto del grupo C, con tres unidades, por debajo de Curazao y Guatemala, que suman seis cada uno. Completan el grupo San Vicente y Las Granadinas, situado en el cuarto puesto con tres unidades, y por último Islas Vírgenes Británicas, sin triunfos ni empates.

La primera media hora del encuentro de este miércoles tuvo un estéril dominio cubano hasta el primer gol del choque, marcado al minuto 33 por Luis Paradela, una de las figuras para el seleccionado de Sánchez.

Posteriormente, al minuto 69 Onel Hernández extendió el marcador y Maikel Reyes decretó el 3-0 en el 77. Completaron la goleada Carlos Vásquez al minuto 80 y Diaron Reyes en el tiempo añadido.

Pese a la goleada, Cuba ya está eliminada del Mundial en un grupo donde Curazao y Guatemala buscarán en las últimas dos jornadas el boleto a la siguiente ronda.

Los dos líderes del grupo C se enfrentarán la próxima semana en Curazao, en el partido que podría definir al único clasificado para la próxima fase de las eliminatorias.

Antes, Guatemala recibirá a San Vicente y Las Granadinas, este viernes. Curazao se medirá el sábado con Islas Vírgenes Británicas. Este último duelo también se disputará en Guatemala por las restricciones por la covid-19 en Islas Vírgenes Británicas.

El equipo de Cuba perdió 1-0 contra Guatemala el 24 de marzo y el 28 del mismo mes cayó 1-2 ante Curazao. Mientras que el de Islas Vírgenes fue derrotada por la selección guatemalteca 0-3 el 27 de marzo y 3-0 por San Vicente y las Granadinas el día 30 del mismo mes.

En la siguiente ronda de estas eliminatorias se enfrentarán las selecciones ganadoras de los seis grupos de la primera fase en partidos de ida y vuela.

Los tres equipos que triunfen avanzarán a la ronda final eliminatoria rumbo a Catar 2022 por parte de la Concacaf, que reparte tres boletos directos y un repechaje a la Copa del Mundo del próximo año.