Cómo asignar un tono de llamada a los contactos del iPhone

ILUSTRACIÓN - En el iPhone se puede asignar a cada contacto un tono de llamada distinto, para identificarlos por el sonido, sin necesidad de mirar la pantalla cuando el teléfono suena. Foto: Catherine Waibel/dpa

En el iPhone es posible establecer un tono de llamada personalizado para cada contacto. Gracias a esta función, se sabe enseguida quién está llamando sin necesidad de mirar la pantalla del móvil. Para asignar un tono de llamada diferente a un contacto de la agenda del iPhone, solo basta seguir unos pocos pasos. En primer lugar, habrá que seleccionar el contacto deseado en la agenda. Dentro de los detalles del contacto se presionará "Editar" en la esquina superior derecha de la pantalla. Allí se seleccionará inicialmente el tono por defecto del sistema en "Tono de llamada" y luego se procederá a elegir el tono deseado. En este menú también se puede activar el deslizador "Excepción por emergencia" si no se quieren perder llamadas importantes de este contacto cuando los tonos de alarma y la vibración estén desactivados durante el modo "No molestar". En "Sonido y vibración" se puede además seleccionar un esquema de vibración individual para cada contacto o incluso crear uno propio. Una vez realizados todos los ajustes, habrá que pulsar "OK" para que no se borren las opciones editadas. dpa