MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Un nuevo estudio confirma que hay dos especies separadas de titíes pigmeos, los monos más pequeños del mundo, pero descubre que no se pueden distinguir por el color del pelaje, como se pensaba.



Encontrados en la región amazónica, incluidas zonas de Ecuador y Perú, estos animales presentan una longitud en adultos que no pasa de 15 centímetros y un peso de 28 gramos.



Se había propuesto la existencia de dos especies, basadas en la coloración del pelaje y, más recientemente, en análisis genéticos. Sin embargo, el color del pelaje parecía muy variable y no exclusivo de una región en particular.



"Nuestro estudio mostró que las dos especies no se distinguen por el color de su pelaje, sino por las diferencias en su ADN mitocondrial y la estructura del cráneo", dice en un comunicado la antropóloga biológica de NIU Leila Porter, quien dirigió la investigación, publicada en el American Journal of Physical Anthropology.



La nueva investigación se basa en hallazgos pasados. En 2018, un grupo de científicos que utilizó análisis genéticos confirmó dos especies separadas de tití pigmeo que viven en Brasil. El equipo de investigación de Porter extiende el rango de ambas especies a Ecuador y Perú. En Ecuador, la especie parece estar separada por el río Napo, un afluente del río Amazonas.



Los titíes pigmeos viven en grupos familiares compuestos por un macho y una hembra adultos y sus descendientes de distintas edades. Los monos son criadores cooperativos; la hembra suele dar a luz a gemelos que son cuidados principalmente por su padre y sus hermanos mayores. También son inusuales en el sentido de que regularmente arrancan árboles para alimentarse de la goma de mascar que producen los árboles para sellar sus heridas.



En 2017, Porter, profesor de participación presidencial de NIU, examinó titíes pigmeos en las colecciones del Museo Field en Chicago y el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. Los especímenes habían sido recolectados en Ecuador y Perú en la década de 1920. Tomó medidas craneales de los especímenes para determinar si había diferencias identificables en los tamaños y formas de los cráneos de toda la región. También fotografió todas las pieles de los monos de la colección y tomó pequeños trozos de material de cada espécimen para su colega Cortes-Ortiz.



Cortes-Ortiz pudo extraer ADN mitocondrial del material del museo y de nuevas muestras fecales recolectadas por de la Torre y Pérez-Peña en sitios de campo. Cortes-Ortiz pudo entonces comparar similitudes genéticas entre los especímenes.



Las pruebas revelaron dos grupos genéticos distintos con formas de cráneo ligeramente diferentes. Los resultados, basados ??en diferencias craneales y moleculares, son suficientes para reconocer oficialmente dos especies distintas, pero no se basan en la coloración del pelaje.



En el pasado, los monos eran comúnmente conocidos como titíes pigmeos "orientales" y "occidentales". El equipo de investigación de Porter recomienda que se reclasifiquen como "noroeste" y "sur" para reflejar con precisión dónde vive la especie.



El equipo de investigación está trabajando con colegas en Brasil y Europa para nombrar oficialmente la segunda especie. Según Porter, los resultados abren la puerta a investigaciones adicionales sobre las dos especies.



"Las comparaciones de la estructura de su cráneo sugieren que podrían tener adaptaciones ligeramente diferentes para buscar alimento", dice Porter. "Por ejemplo, podrían perforar diferentes tipos de especies de árboles con diferentes tipos de corteza. Además, podría haber otras diferencias de comportamiento y ecológicas entre las especies que no han sido documentadas".



La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera que los titíes pigmeos son vulnerables a la extinción debido a la pérdida de hábitat y el comercio de mascotas.