Chile.- Piñera dice que "la vida" y "conocer a gente" le han hecho cambiar de opinión respecto al matrimonio igualitario

10-11-2020 Sebastián Piñera, presidente de Chile POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL CHILE AGENCIAUNO / PABLO OVALLE ISASMENDI



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha justificado que "la vida" y "conocer a gente" son las razones que le han llevado a cambiar de opinión respecto al matrimonio igualitario, después de que anunciara, de forma sorpresa, que dará al proyecto de ley "carácter de urgencia" para que sea aprobado.



"La vida, el conocer mucha gente, el conocer muchos casos", ha justificado Piñera, que es católico y gobierna con una coalición de partidos de derecha y centroderecha en la que hay dirigentes que se oponen a las bodas entre personas del mismo sexo, en una entrevista concedida a CHV Noticias/CNN Chile.



"Esta es una relación de afecto, de amor, y yo pienso que este no es un tema de izquierda o derecha ni un tema religioso", ha continuado, antes de subrayar que "los matrimonios religiosos van a seguir siendo entre un hombre y una mujer". Así, para el mandatario chileno, "este es un tema de libertad, de elegir a quien uno quiere amar". "Es un tema de protección y de dignidad de todas las familias, es un tema de igualdad ante la ley", ha continuado.



El debate del matrimonio igualitario ha generado diferencias en la coalición oficialista, Chile Vamos, y varios dirigentes acusan de traición a Piñera, argumentando que el asunto no estaba en la agenda del Gobierno y no ha sido consultado previamente con los partidos del bloque.



A este respecto, Piñera ha indicado que "estamos en el siglo XXI" y lo que ha pedido "es que un tema tan importante se pueda tratar en el Congreso". No obstante, ha afeado que "algunos quieren impedir que un tema como este se discuta". "Cada parlamentario votará en conciencia y de acuerdo a su propia libertad", ha considerado, según recoge Radio Cooperativa.



De forma paralela, ha asegurado que la relación del Gobierno con la coalición "por supuesto" que no se ha quebrado y "tampoco" cree que esta decisión lleve a sus parlamentarios a bloquear proyectos impulsados por él en el Congreso.



El proyecto de ley de matrimonio igualitario en Chile lleva en tramitación legislativa desde 2017, cuando fue enviado al Congreso por la expresidenta Michelle Bachelet.