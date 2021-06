Cayetana Rivera 'rivaliza' en belleza con Amaia Salamanca y Eugenia Silva en una tarde inolvidable en la ópera

03-06-2021 El estreno de "Viva la Mamma" en el Teatro Real acogió a un buen número de rostros conocidos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Cayetana Rivera pide paso. Y es que la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, que siempre ha intentado mantenerse en un discreto segundo plano, ha acaparado todas las miradas en sus últimas apariciones públicas, en las que ha destacado por su belleza - mezcla perfecta de las dos sagas a las que pertenece - y su elegancia. Si en la boda de su primo Carlos Fitz-James Stuart con Belén Corsini la joven impactó con un diseño en azul bebé de Teresa Helbig, con el look elegido para el bautizo de la pequeña Rosario, hija de los Duques de Huéscar, no se quedó atrás. Un espectacular vestido azul con detalles en rojo de 'The IQ Collection' firmado por Inés Domecq, mujer de su primo Javier Martínez de Irujo, con el que se convirtió en una de las mejor vestidas del evento. Y como no hay dos sin tres Tana lo ha vuelto a hacer, enamorando con el outfit que ha elegido para disfrutar de una tarde en la ópera; Un vestido midi de estampado geométrico en blanco y negro, con corte camisero y una cinta a la cintura que marcaba su espectacular silueta. Como complementos, sandalias de plataforma en color negro y un bolso de fina cadena dorada en el mismo tono.



Un modelo con el que Cayetana rivalizó en elegancia con otras celebrities incondicionales de la ópera que no quisieron perderse el último estreno del Teatro Real, "Viva la mamma". Eugenia Silva, sublime como en cada una de sus apariciones, con un original y escotado mono fluido negro con aplicaciones en color plata, a juego con su chaleco y su cartera de mano; Miriam Lapique con un favorecedor traje de pantalón color verde esmeralda, Paloma Segrelles tan colorida y alegre como en ella es habitual - y con un moderno corte de pelo con el que ha rejuvenecido varios años - y Carmen Lomana con un sofisticado vestido de estampado 'animal print'.



Pero, si alguien nos ha gustado especialmente, con permiso de Sofía Palazuelo - impecable con un sencillo y estilosísimo vestido en color beige con una fluida capa en blanco roto y originales joyas con motivos florales en la que ha sido su reaparición tras el bautizo de su hija Rosario el sábado pasado - ha sido Amaia Salamanca, que llegó al Teatro Real por separado de su pareja, Rosauro Varo, con quien atraviesa uno de sus mejores momentos.



Demostrando que menos es más la actriz se ha convertido en una de las más estilosas de la noche con un look bicolor en blanco y negro, con pantalón acampanado de tiro alto y blusa blanca con las mangas recogidas a mitad de brazo. Con el pelo castaño oscuro y sin apenas maquillaje, Amaia hizo suyo el dicho de 'que la elegancia es una actitud', completando su outfit con un original bolso negro con una especie de macafeo gigante en color blanco.



Una gran noche en la que vimos desfilar por la madrileña Plaza de Oriente a muchos rostros conocidos como José María Michavila, Pedro J. Ramírez y su mujer, Cruz Sánchez de Lara, Xandra Falcó y el diseñador Lorenzo Caprile, entre otros.