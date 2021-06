Blinken dice que Nicaragua va "en la dirección opuesta" a elecciones libres

En la imagen el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinke. EFE/EPA/Ting Shen / POOL/Archivo

San José, 2 jun (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, afirmó este miércoles en Costa Rica que Nicaragua va en la "dirección opuesta" a lo que pueden ser unas elecciones justas y libres tras conocer los eventos de las últimas horas sobre la orden de detención contra la opositora Cristiana Chamorro.

En una entrevista efectuada este miércoles el diario La Nación, Blinken aseguró que la situación de Nicaragua no solo preocupa a Estados Unidos, sino que también al hemisferio en general.

“En la Organización de Estados Americanos (OEA) se llamó a Nicaragua a tomar los pasos necesarios para tener elecciones libres y justas, y en vez de hacer eso, en vez de cumplir con sus responsabilidades, incluidas las responsabilidades con las que se comprometieron al firmar la Carta Interamericana hace 20 años, se está moviendo en la dirección contraria", declaró Blinken.

El secretario de Estado expresó en la entrevista que "los eventos de las últimas 24 horas dan aún más evidencia de ello".

Cristiana Chamorro Barrios, la figura de la oposición nicaragüense con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre en Nicaragua, en las que el mandatario Daniel Ortega busca una nueva reelección, fue inhabilitada por un fallo judicial para participar en esa contienda bajo el argumento de "no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos"

"Negar la oportunidad a diferentes personas de participar en las elecciones, reducir el espacio para tener elecciones libres y seguras, reducir el espacio para que se escuchen las diferentes voces, eso va en una dirección equivocada”, manifestó Blinken al diario.

El secretario de Estado agregó: "Escucho en las declaraciones que han dado los oficiales del Gobierno, sobre todos los logros que dicen que han obtenido en nombre del pueblo nicaragüense. Bueno, dado eso usted pensaría que ellos acogerían el juicio del pueblo en elecciones libres y justas. Y aparentemente no lo hacen”.

Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) que derrotó a Ortega en los comicios de 1990, y contra quien se dictó una orden de detención por un caso de presunto lavado de dinero, fue inhabilitada a solicitud del Ministerio Público.

La Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió este miércoles que Nicaragua se encamina "a las peores elecciones posibles", al calificar como un "nuevo atentado a la democracia" la inhabilitación de Chamorro Barrios, que imposibilita "más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes".