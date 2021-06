Biden presenta idea de impuesto corporativo mínimo de 15%

(Bloomberg) -- El presidente Joe Biden presentó a los republicanos la idea de un impuesto mínimo del 15% a las empresas estadounidenses, junto con mayores esfuerzos para el cumplimiento de pago del servicio de impuestos internos (IRS, por sus siglas en inglés), como una forma de financiar un paquete de infraestructura bipartidista.

La idea deja de lado la propuesta de su Administración de aumentar la tasa de ingresos corporativos general desde un 21% a un 28%. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó el jueves la oferta durante una sesión informativa.

Según lo señalado en la presentación ante los republicanos, las empresas que tienen muchos créditos y deducciones fiscales tendrían que pagar al menos un 15%. El plan también aumentaría los ingresos fiscales al realizar más auditorías a los contribuyentes ricos.

Esas dos medidas de financiación ya estaban incluidas en los planes tributarios de Biden. La Casa Blanca considera que la oferta es una forma de recaudar fondos sin aumentar las tasas impositivas o derogar las reducciones tributarias implementadas por Trump en 2017, algo que los republicanos han dicho que es un punto clave en las negociaciones. The Washington Post informó anteriormente sobre la propuesta como parte de una oferta por US$1 billón en gastos.

Opción partidista

Los demócratas aún podrían perseguir otros planes tributarios en un proyecto de ley de reconciliación partidista a finales de este año.

Psaki enfatizó que el impuesto a las ganancias del 15% se incluyó en el Plan de Empleo Estadounidense de Biden y en el presupuesto propuesto, y dijo que el presidente no estaba abandonando “en absoluto” los esfuerzos para elevar la tasa corporativa al 28%. Ella caracterizó la última oferta como un intento de encontrar un camino a seguir en esta negociación específica con los republicanos.

Biden también está abierto a reasignar unos US$75.000 millones de fondos que quedaron de los proyectos de ley de alivio del coronavirus aprobados en 2020, dijo Psaki.

El impuesto mínimo del 15% aborda situaciones en las que las principales empresas de tecnología, como Amazon.com Inc, Netflix Inc. y Zoom Video Communications Inc., han podido evadir en gran medida el pago de impuestos federales sobre la renta durante algunos años a pesar de obtener ganancias porque utilizaron maniobras legales para reducir su carga tributaria.

La disposición ha sido criticada por los republicanos y algunos economistas por ser una forma ineficiente de aumentar los impuestos. Los críticos han dicho que imponer un impuesto mínimo sobre las ganancias significaría que las empresas estarían menos incentivadas a gastar dinero en cosas que el Congreso quiere promover, como I+D o energía renovable, porque no podrían reclamar esas exenciones tributarias.

Cumplimiento del IRS

Biden también ha propuesto una inversión de US$80.000 millones en el IRS que, según la Casa Blanca, podría recaudar US$700.000 millones adicionales durante una década. El plan aumentaría la capacidad para exigir el cumplimiento del IRS, que ha disminuido en los últimos años, y también le daría al IRS más visibilidad de las cuentas bancarias de algunos contribuyentes.

Los legisladores republicanos han dicho que apoyan algunos fondos adicionales para las auditorías, pero algunos han criticado el plan de Biden por ir demasiado lejos.

Nota Original:Biden Floats 15% Minimum Corporate Tax to Fund Infrastructure

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.