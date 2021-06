Baloncesto/NBA.- Jazz, Sixers y Hawks pasan a segunda ronda y Doncic somete a los Clippers

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Utah Jazz, Philadelphia Sixers y Atlanta Hawks se han clasificado para segunda ronda en los 'playoffs' de la NBA tras liquidar sus eliminatorias frente a Memphis Grizzlies, Washington Wizards y New York Knicks, respectivamente, mientras que Dallas Mavericks dominan por 3-2 ante Los Angeles Clippers tras otra gran actuación de Luka Doncic.



En el Este ya se conocen la dos semifinales de Conferencia: Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks y Philadelphia Sixers-Atlanta Hawks, los dos últimos tras resolver con autoridad, por sendos resultados de 4-1, sus eliminatorias.



Pese a la ausencia del lesionado Joel Embiid, los Sixers volvieron a ser muy superiores a los Wizards en el quinto encuentro de la serie (129-112). Los puntos de Seth Curry (30), que batió su récord anotador en 'playoffs', y Tobias Harris (28), sumados al 'triple-doble' de Ben Simmons (19, 11 asistencias y 10 rebotes), sentenciaron a un rival dirigido por Bradley Beal (32).



Tampoco tuvieron piedad los Hawks en el Madison Square Garden (89-103) gracias al desparpajo de Trae Young, que no se arrugó ante la presión del público neoyorquinto y se fue a 36 puntos. De esta forma, Atlanta ganó su primera eliminatoria desde 2016 y amargó el esperado retorno a los 'playoffs' de los Knicks.



En cuanto al Oeste, los Jazz tampoco dieron opción para apuntarse su cuarta victoria seguida contra Memphis apoyados por su gente en Salt Lake City (126-110). Donovan Mitchell por fuera (30 y 10 asistencias) y Rudy Gobert por dentro (23 y 15 rebotes) desactivaron los intentos de Ja Morant (27 y 11 asistencias).



Utah ya espera rival en segunda ronda, que saldrá del enfrentamiento entre Mavericks y Clippers, decantado ahora a favor de los tejanos. En un partido que no se decidió hasta los últimos segundos, cuando Kawhi Leonard marró un triple que podía haber supuesto la prórroga, Doncic volvió a lucirse con 42 puntos, 14 asistencias y 8 rebotes, números que acercan a su equipo a la clasificación.



--RESULTADOS.



-CONFERENCIA ESTE.



LOS ANGELES CLIPPERS - DALLAS MAVERICKS 100-105 (2-3).



UTAH JAZZ - MEMPHIS GRIZZLIES 126-110 (4-1).



-CONFERENCIA OESTE.



PHILADELPHIA SIXERS - WASHINGTON WIZARDS 129-112 (4-1).



NEW YORK KNICKS - ATLANTA HAWKS 89-103 (1-4).