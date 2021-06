Ariel Holan pretende hacer un León vertical que trascienda internacionalmente

Imagen de archivo del entrenador argentino, Ariel Enrique Holan. EFE/Buda Mendes/Archivo

León (México), 3 jun (EFE).- El entrenador argentino Ariel Holan dijo este jueves que pretende hacer del León un equipo que juegue de forma vertical para que trascienda en torneos internacionales como la Liga de Campeones de la Concacaf.

"En el estilo de juego futbolístico me gusta un equipo vertical, agresivo, que piense en la portería rival, pero para competir a nivel internacional necesitamos que el equipo crezca en el equilibrio porque es necesario para ganar competencias internacionales", explicó en su presentación como nuevo estratega del León.

Holan sustituirá en la dirección técnica del equipo del Bajío mexicano a Ignacio Ambriz, quien fue elogiado por su estilo de juego vistoso que le dio en diciembre al León el título del torneo Apertura 2020.

Sin embargo, Ambriz no logró que el León conquistara la Liga de Campeones de la Concacaf en las dos oportunidades que tuvo en los casi tres años que estuvo al mando del conjunto mexicano.

"Haremos un equipo que sea agresivo en las transiciones de juego y en la recuperación del balón, que cuando defienda lo hagan los 11 futbolistas y cuando ataquemos lo hagamos desde el arquero", añadió el técnico ganador de la Copa Sudamericana en 2017 con el Independiente de Argentina.

Holan, de 60 años, dijo que para conseguir hacer del León un equipo vertical y que compita a nivel internacional se apoyará en la tecnología para analizar entrenamientos y recopilar datos estadísticos.

"Trataremos de utilizar todas las herramientas que tendremos en nuestro alcance porque para tener posibilidades en la Liga de Campeones de la Concacaf hay que achicar márgenes de error en todas las fases de juego y la tecnología es una herramienta que contribuye a esto", señaló.

Holan aseguró que está en pláticas con los directivos del León para reforzar la plantilla del equipo, aunque consideró tener una buena base liderada por el delantero ecuatoriano Ángel Mena.

"Venimos platicando con la dirigencia acerca de la características, roles y funciones (de posibles refuerzos), tenemos una buena base de futbolistas y esos ajustes los estamos terminando de delinear, no tenemos apuro para hacerlo porque tenemos buena base", comentó.