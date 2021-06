AMP.- Nicaragua.- Arrestada en su domicilio la opositora Cristiana Chamorro por presunto lavado de dinero

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La opositora y precandidata nicaragüense Cristiana María Chamorro ha quedado este miércoles bajo arresto domiciliario por supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva y falsedad ideológica, a través de su fundación, en medio de las especulaciones sobre su posible candidatura a las presidenciales del próximo 7 de noviembre.



El hermano de la detenida y director de 'Confidencial', diario registrado por las autoridades en los últimos días, Carlos Chamorro, ha informado a través de su perfil de Twitter que "después de más de cinco horas de allanamiento policial" en la vivienda de la opositora, "los policías antimotines la dejan bajo arresto domiciliar, bajo aislamiento".



"La casa sigue ocupada por la Policía", ha denunciado Carlos Chamorro, en referencia al despliegue policial que ha irrumpido justo en el inmueble cuando la precandidata iba a dar una rueda de prensa para abordar las acusaciones en su contra, tras la orden de arresto emitida por un tribunal de Managua, informa el medio guatemalteco 'La Prensa'.



"La Policía orteguista ejecuta un allanamiento ilegal en la casa de mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, objeto de un proceso criminal persecutorio", ha relatado entonces el hermano de la opositora.



Al domicilio han llegado opositores al Gobierno de Daniel Ortega para mostrar su solidaridad a Cristiana Chamorro, mientras periodistas han denunciado ser agredidos por los agentes de Policía que se encontraban en el lugar, según 'La Prensa'.



La investigación involucra no solo a Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), sino también a una serie de personas relacionadas con una docena de medios de comunicación que hace oposición al Gobierno de Ortega, por la supuesta violación de la ley de 2018 contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.



Un día antes de la decisión del tribunal, la Fiscalía solicitó la inhabilitación de Chamorro para ostentar cargos públicos, así como una serie de medidas cautelares para evitar su salida del país y su comunicación con otros colaborares.



De acuerdo con las autoridades nicaragüenses, Chamorro habría utilizado la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH), que dirigía hasta el pasado mes enero, para llevar a cabo un delito de blanqueo de dinero.



"NO PUEDE HABER ELECCIONES LIBRES SIN GARANTIZAR DDHH"



Tras conocerse la orden de detención, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Centroamérica ha rechazado la "persecución penal e inhabilitación por parte de las autoridades de Nicaragua contra la precandidata Cristiana Chamorro".



"No puede haber elecciones libres y creíbles sin garantizar los Derechos Humanos de todos los candidatos y votantes", ha aseverado la OACNUDH a través de su perfil de Twitter.



El representante regional de la Oficina, Alberto Brunori, ha advertido de que "las acciones de la Fiscalía y el orden judicial contienen elementos que dan la impresión de ser arbitrarios y de querer evitar que ella (Cristiana Chamorro) ejerza su derecho a la participación política presentándose a las elecciones de noviembre".



"Estas medidas, unidas a la disolución a los partidos políticos y ataques continuados a la prensa y la persecución penal en contra de la Fundación Violeta Chamorro escriben un escenario sombrío para Derechos Humanos", ha agregado Brunori.



Asimismo, ha exhortado al Gobierno de Nicaragua a que "garantice un proceso electoral democrático en el que todas las sensibilidades políticas se vean reflejadas y a que cesen los ataques contra la oposición, la prensa independiente y la sociedad civil".



Por otro lado, horas antes de que se conociera la orden de detención, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha denunciado la petición de inhabilitar a Chamorro y ha aventurado que "Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles".



"Este nuevo atentado a la democracia verificado imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país. Acciones como ésta restan toda credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral", ha denunciado la Secretería General de la OEA en un comunicado.



Asimismo, ha señalado que "la utilización de la Fiscalía" y "el manejo politizado de la justicia y la prohibición de facto de candidatos" violan la Carta Democrática Interamericana, la Carta de la OEA, los instrumentos en materia de Derechos Humanos y los pactos internacionales de los cuales Nicaragua es parte, recuerda.



Por otro lado, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha expresado, a través de su perfil de Twitter, que "prohibir arbitrariamente a la líder de la oposición Cristiana Chamorro refleja el miedo de Ortega a unas elecciones libres y justas".



"Los nicaragüenses merecen una democracia real", ha añadido Blinken, quien se encuentra de visita oficial en Costa Rica, donde ha mantenido un encuentro con ministros de Exteriores de Centroamérica a quienes ha subrayado la "necesidad de que todos los líderes se comprometan con la celebración de elecciones libres y justas, el buen gobierno, la separación de poderes, el estado de derecho, el respeto de los Derechos Humanos y la igualdad de condiciones económicas".