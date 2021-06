Alonso: "Estoy más contento de lo esperado"

EFE/EPA/Clive Rose

Redacción Deportes, 3 jun (EFE).- El piloto español Fernando Alonso (Alpine) declaró este jueves, la víspera de los primeros entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán de F1, que está "más contento de lo esperado" en su regreso al campeonato tras dos años de ausencia.

"Es cuestión de tiempo dar con la tecla. Estamos haciendo las cosas bien y no estoy preocupado en términos de rendimiento. Estoy más contento de lo esperado, estoy disfrutando mucho de todos los fines de semana. Incluso cuando no hay carreras, lo echo de menos. Tengo ganas del triple de Francia y las dos de Austria", dijo en Bakú según recoge el portal Soymotor.

Y agregó: "Estoy contento con los domingos, no con los sábados. Hay cosas en las que toca seguir trabajando, especialmente a la hora de preparar los neumáticos. Los domingos estoy más o menos contento, hemos puntuado dos veces y en las otras carreras hemos estado cerca de los diez primeros".

Al recordar su salida de la F1 en 2018, Alonso dijo: "Era necesario parar dos años. Había estado 18 temporadas seguidas sin parar en Fórmula 1. La dedicación completa era demasiado exigente para mí, y además, tenía otros retos pendientes. Necesitaba hacerlos para volver más feliz y disfrutar, e incluso sentía que estaba perdiendo el tiempo con la Fórmula 1 antes de 2018. Ahora soy libre para pasarlo bien cada fin de semana".