Activos de Chile caen ante posible retiro masivo de pensiones

(Bloomberg) -- Las acciones, los bonos y la moneda chilenos cayeron este jueves después de que legisladores dijeron que presentarán proyectos de ley que permitirán a las personas retirar todos sus ahorros de pensiones, lo que significaría extraer miles de millones de dólares de los mercados financieros.

El índice bursátil S&P IPSA caía un 3,6%, teniendo el peor desempeño del mundo, mientras que el peso se debilitó un 0,3% a 718,48 por dólar. El rendimiento del bono chileno en pesos al 2030 subió 11 puntos base a 4,04%.

Luego de respaldar tres diferentes iniciativas que permiten a las personas retirar un 10% de los ahorros en sus cuentas de pensiones, la diputada Pamela Jiles presentó hoy un cuarto proyecto de ley que les permite disponer de todo su dinero, hasta un límite de unos 40 millones de pesos (US$55,600). El proyecto, al que se opone el Gobierno, alimenta la preocupación de que Chile esté socavando las políticas promercado que el país ha adoptado los últimos 40 años.

La propuesta resultaría en la “potencial venta forzada de activos, mayor incertidumbre institucional del mercado de capitales y mayores tasas de descuento para las acciones”, dijo Humberto Mora, estratega de inversiones de Fynsa. “Es una mezcla de potenciales flujos de salidas, más un riesgo fundamental de mayor riesgo sistémico”.

Los chilenos han sacado alrededor de US$49.000 millones de sus cuentas de pensiones en los tres retiros previos desde el inicio de la pandemia, según datos del regulador de pensiones. A fines de mayo, los administradores de fondos tenían alrededor de US$196.000 millones en activos.

“El pueblo tiene el derecho a recuperar sus fondos, es un dinero que les pertenece legitimamente,” dijo Jiles.

Por separado, el diputado Jorge Alessandri, legislador oficialista del partido de derecha UDI, dijo este miércoles que estaba considerando presentar un proyecto de ley que permita retiros totales para evitar la posibilidad de una nacionalización de los fondos de pensiones.

Nota Original:Chile Assets Tumble as Lawmakers Propose Mass Pension Withdrawal

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.