9-2. Yarbrough da a Rays el primer juego completo en cinco años ante Yanquis

Nueva York, 3 jun (EFE).- El abridor Ryan Yarbrough terminó una racha de 24 aperturas sin victorias con el primer juego completo de Tampa Bay en más de cinco años, el bateador designado Austin Meadows aportó cuadrangular y cinco carreras impulsadas ante el inseguro abridor de los Yanquis, Gerrit Cole, y los Rays le dieron paliza de 9-2 a los del Bronx.

Los Rays (36-22), líderes del Este de la Liga Americana, salvaron un reparto de cuatro partidos, y mejoraron a 10-3 su participación en el Yankee Stadium desde el comienzo de la temporada pasada.

Los Yanquis (31-26) cayeron a cuatro juegos y medio por detrás de los Rays en la clasificación y han perdido siete de 10 al ingresar a una serie de fin de semana contra los Medias Rojas de Boston.

Meadows conectó un jonrón tres veces en la serie, incluido el de dos carreras frente a Cole en la cuarta entrada. Agregó un doble de tres carreras ante el relevista Nick Nelson en el séptimo episodio.

Cole (6-3) igualó la peor temporada al permitir cinco carreras en cinco entradas.

Yarbrough (3-3) no había ganado una apertura desde el 11 de agosto de 2019, cuando lanzó un récord personal de 8 2/3 entradas en la victoria por 1-0 sobre los Marineros de Seattle.

El zurdo terminó éste él mismo, con la mayor cantidad de 113 lanzamientos en su carrera. Se escapó de un atasco clave en el cuarto episodio y permitió jonrones solitarios al jardinero central Brett Gardner y al izquierdo dominicano Miguel Andújar, pero por lo demás estuvo siempre en control.

El jugador de 29 años permitió dos carreras y seis imparables, no dio bases por bolas y abanicó a seis bateadores rivales.

Tampa Bay no había lanzado un partido completo desde la blanqueada de dos indiscutibles de Matt Andriese sobre los Atléticos de Oakland el 14 de mayo de 2016, una racha récord de Grandes Ligas de 731 partidos.

Los Azulejos de Toronto ahora es el que más tiempo lleva con 231 partidos.

Yarbrough aprovechó una zona favorable del árbitro de home Chad Whitson, robando varios strikes desde la esquina exterior. El manejador de los Yanquis, Aaron Boone, fue expulsado luego de protestar a Whitson durante un cambio de pitcheo en el séptimo.

Cole entró con una efectividad de 1.78, la mejor de la Liga Americana, y dominó a Tampa Bay en su encuentro anterior, el pasado 12 de mayo, al sacar 12 ponches en ocho entradas en blanco.

Esta vez no tuvo la misma eficacia, pero si recibió todo el apoyo ofensivo con Meadows que puso a los Rays arriba 2-1 en el cuarto episodio, y Tampa Bay hizo el 5-1 una entrada más tarde con un sencillo productor de Brandon Lowe y un indiscutible de dos carreras del primera base cubano Yandy Díaz.

Cole fue reemplazado en el sexto después de 92 lanzamientos. Ponchó a siete, caminó a dos y permitió cinco imparables. Su efectividad aumentó de 1,78 a 2,26.

Meadows tiene cinco cuadrangulares en siete partidos y 14 en la temporada. Lidera el equipo con 44 carreras impulsadas.

Yarbrough permitió imparables sin salida al bateador designado Aaron Judge y al tercera base colombiano Gio Urshela en el cuarto, pero los dejó varados para preservar una ventaja de 2-1.

El segundo base venezolano Rougned Odor saltó a territorio foul, luego Yarbrough ponchó a Clint Frazier y Andújar con los corredores en segunda y tercera.

El cuadrangular de Gardner fue el primero de la temporada. El disparo de Andújar fue el tercero este año, todos en esta serie de cuatro partidos.

El toletero de los Yanquis, el estadounidense puertorriqueño Giancarlo Stanton, quedó fuera de la alineación por segunda vez en tres días. Tiene 1 de 16 con nueve ponches en cinco partidos desde que regresó de una distensión del cuádriceps izquierdo.