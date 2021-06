5-1. El venezolano Martín Pérez silencia a los Astros y Boston evita la barrida

En la imagen, el abridor venezolano Martín Pérez de los Medias Rojas de Boston. EFE/CJ Gunther/Archivo

Houston (EE.UU.), 3 jun (EFE).- El abridor venezolano Martín Pérez lanzó solido durante siete entradas y dos tercios para silenciar a la ofensiva de los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston vencieron por 5-1 en el último partido de una serie de cuatro con lo que evitaron la barrida.

Pérez (4-2) espació seis imparables, con una base por bolas y cuatro ponches después de realizar 82 lanzamientos y 59 fueron colocados en la zona del "strike" en lo que fue su salida más larga de la temporada.

La victoria de Pérez fue la cuarta consecutiva y apenas en la octava entrada, después de haber retirado a ocho de los nueve bateadores anteriores, permitió que el receptor Garrett Stubbs conectó un sencillo con un out y caminó al campocorto cubano Aledmys Díaz con dos outs antes de retirase.

El abridor venezolano tuvo todo el apoyo del bate oportuno de la ofensiva de los Medias Rojas con el segunda base hispano Christian Arroyo que pegó cuadrangular de tres carreras en la parte alta de la segunda entrada contra el abridor Jake Odorizzi y eso fue todo lo que necesitó.

El primer jonrón de Arroyo en la temporada ayudó a los Medias Rojas conseguir más carreras de las que habían logrado en los dos juegos anteriores combinados en una serie en la que la ofensiva no pudo ser factor ganador.

Boston anotó dos carreras en la séptima entrada con un doble del campocorto arubeño Xander Bogaerts que puso el 5-0.

Los relevistas, Adam Ottavino, se encargó de sacar el último "out" del octavo episodio tras retirar al tercera base Alex Bregman, y Brandon Workman trabajó la novena entrada para ceder un cuadrangular solitario al primera base cubano Yuli Gurriel (8), que evitó la blanqueada de los Astros.

Workman firmó un contrato de ligas menores el mes pasado después de que los Cachorros de Chicago lo despidieran, fue traído de Triple-A Worcester e hizo su primera aparición con los Medias Rojas desde que fue cambiado a los Filis de Filadelfia en agosto pasado. El diestro de 32 años lanzó para Boston entre 2013-14 y 2017-20.

Pero eso fue todo lo que pudo conseguir la ofensiva de los Astros que vieron rota racha de cuatro triunfos consecutivos.

Boston se dirigió al Yankee Stadium en segundo lugar en la División Este de la Liga Americana, dos juegos detrás de Tampa Bay y dos juegos y medio por delante de los Yanquis, que están en tercer lugar.

El manejador de los Medias Rojas, el boricua Alex Cora, fue expulsado por el árbitro de home Lance Barrett por argumentar un tercer strike llamado al receptor Kevin Plawecki en el primer out de la sexta entrada.

Cora se paró frente a Barrett en el plato de home hablando de forma poco cordial por un momento antes que fuese expulsado.

Los Astros habían superado a los Medias Rojas 18-4 en los primeros tres partidos de esta serie, pero tuvieron problemas para encadenar imparables cuando se rompió su racha ganadora de cuatro triunfos.

Houston tuvo un par de oportunidades de ir por delante al principio, pero se quedó corto en ambas ocasiones. Díaz dobló con un out en el primero, pero fue atrapado tratando de robarse la tercera con dos outs para finalizar la entrada.

Los Astros solo tuvieron dos imparables cuando Gurriel conectó sencillo sin outs en el quinto. El jardinero derecho Chas McCormick conectó sencillo con un out, pero Pérez retiró al central Myles Straw y Stubbs para acabar con la amenaza.