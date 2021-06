Xavi Pascual: "He fichado por el Dinamo, porque han venido a buscarme"

El entrenador Xavi Pascual. EFE/Quique García/Archivo

Barcelona, 2 jun (EFE).- El aún entrenador del Barça, Xavi Pascual, justificó su fichaje por el Dinamo de Bucarest porque el club rumano le dio "todo tipo de facilidades" y le demostró que le quiere.

"Ellos han venido a casa a buscarme. Me han dado, y no hablo de dinero, todo tipo de facilidades y me han demostrado que me quieren en el club", explicó en una entrevista con EFE.

Pascual admitió que el haber sido seleccionador de Rumanía ha influido en la decisión. "El conocer ya Rumanía es algo que me ayuda mucho. He estado allí, conozco allí a mucha gente, tengo amigos y todo me es más fácil. Es cierto que tenía otras opciones, pero en este momento esta era la mejor", argumentó.

El técnico catalán piensa que le irá bien "salir un poco de arriba del todo" para entrenar en otra liga y en otro equipo más modestos. "He firmado por tres años, pero tengo una serie de cláusulas que me permiten salir si en un momento tengo una opción importante para hacerlo", desveló.

También confirmó que con él se irá su hijo, Àlex Pascual: "Àlex aún no ha firmado, pero lo hará en breve por dos o tres temporadas. Él viene conmigo y está claro que tal como están las cosas no puede seguir aquí (en el Barça), aunque le restaban dos años más de contrato".

En estos momentos, el Dinamo de Bucarest intenta conseguir una invitación para jugar en la Liga de Campeones la próxima temporada y Pascual reconoció que "será difícil lograrla, porque no se pueden hacer muchos movimientos y hay que quedarse un poco con la plantilla de que se dispone ahora".

"El club sigue luchando por estar ahí y el hecho de que me hayan fichado les da credibilidad ante la EHF y de que van en serio en su proyecto, pero yo creo que sería mejor que fuese en la temporada 2022-2023", añadió Pascual.

Y es que el todavía entrenador del Barça tiene claro que "si vas a jugar la Liga de Campeones has de salir a la pista con un equipo que sea realmente competitivo".

Por eso, considera que su primer año será "muy importante" para que el equipo "encuentre las sensaciones" para "dar el do de pecho" en la siguiente temporada. "Y para eso te aseguro que van a trabajar muchísimo", advierte.

En cuanto a la posibilidad de que vuelva a ocupar el cargo de seleccionador de Rumanía, que ya tuvo de 2016 a 2018, Xavi Pascual apuntó que, de momento, solo es un rumor.

"Es algo que me está llegando por todos lados, pero ya veremos qué pasa. Aún no he hablado con nadie y no hay nada, pero es cierto que tengo una ventaja, que conozco mucho a la selección, más que cuando llegue la otra vez", añadió.

Seguirá estando al frente del Barça hasta el 30 de junio, y espera hacerlo levantando otros dos títulos en los próximos quince días: la Copa Asobal (5 y 6 de junio) y la Final a Cuatro de la Liga de Campeones (12 y 13).

Pascual está convencido de que la noticia de su marcha no va a afectar al equipo. "La plantilla está muy cohesionada, porque una de las cosas más importantes en estas situaciones es decirle la verdad al equipo", comentó el técnico, quien desveló que a sus jugadores les explicó que el club había decidido rescindirle el contrato "antes de que se filtrase" la noticia.

"No quería que se enterasen por fuera y así lo hice. Les explique mis motivos por los que había llegado a un acuerdo con el club; los del club pueden ser otros y los respeto", añadió.

"Si el problema es que se ha de cambiar por motivos deportivos o porque hay que dar un giro o un cambio de ciclo, me parece bien. Pero si ganamos todos los títulos, y teniendo en cuenta que en la temporada 2020-2021 solo hemos perdido un encuentro en todas las competiciones, que era de la temporada anterior. ¿Qué tendrá que hacer el nuevo entrenador para mejorar esto?", se preguntó.

Un tema que Pascual le tiene indignado es que hayan despedido también al director deportivo de la sección, David Barrufet: "Yo llevo de entrenador del equipo doce años y creo que me merezco un respeto, empezando por el del club. ¿Y el que se merece Barrufet, que lleva 37? Es algo incomprensible y que nadie entiende que no se le deje seguir en el club".