VÍDEO: La UE mantiene a Reino Unido fuera de la lista de países sin restricciones de viaje

Los Veintisiete han acordado incluir a Japón en la reducida lista de países a los que mantiene su frontera abierta sin restricciones por considerar que no suponen un riesgo serio para la propagación del coronavirus, pero han dejado fuera a Reino Unido a pesar de que algunos países miembro plantearon su inclusión en los últimos días, han informado a Europa Press fuentes comunitarias.



Así lo han decidido este miércoles los embajadores ante la UE en una decisión que debe ser aún formalizada por los 27 --previsiblemente en la reunión de ministros de Transporte de este jueves-- y que responde a la revisión periódica que los Estados miembro realizan de esta lista.



En esta revisión, sobre la mesa estaba únicamente la inclusión de Japón ya que la opción de Reino Unido no prosperó en discusiones técnicas anteriores a pesar del buen avance en la campaña de vacunación de los británicos por temor al avance de nuevas variantes peligrosas.



Se trata así de autorizar las rutas con salida o llegada a Australia, Israel, Nueva Zelanda, Japón, Ruanda, Corea del Sur, Singapur, Tailandia y China, aunque en este último caso está sujeto a la condición de reciprocidad que por el momento Pekín no está cumpliendo.



Además, los residentes de Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano deberán ser considerados como residentes de la Unión Europea en lo que se refiere al paso fronterizo.



Los Veintisiete acordaron en julio del pasado año crear una lista de países a los que permitir los viajes considerados "no esenciales" porque su situación epidemiológica fuera igual o mejor que la de la Unión Europea.



El objetivo era reactivar gradualmente el turismo extracomunitario pero las dificultades para controlar la pandemia dejaron este proyecto en menos de una decena de destinos permitidos.



Con todo, se trata de una recomendación que los Estados miembro convienen seguir para evitar el caos de los primeros meses de pandemia por la descoordinación entre países, pero no es de obligado cumplimiento ya que las competencias en materia de fronteras son exclusivas de las autoridades nacionales.



De este modo, el bloque cuenta con una lista consensuada sobre países 'autorizados' sin que ello impida a cada Estado miembro imponer medidas más restrictivas para entrar en su territorio.



Los Veintisiete quieren reabrir su frontera exterior a los turistas que estén plenamente vacunados con alguno de los sueros autorizados por la UE o por la Organización Mundial de la Salud, pero además cuentan con esta lista de países a los que permite viajar.



La decisión de qué países tienen carta blanca para entrar se base en el número de infecciones por cada 100.000 habitantes durante los últimos catorce días, en la tendencia de nuevos casos durante el mismo periodo en los catorce días anteriores y la capacidad de esos países para trazar, contener y tratar posibles nuevos brotes.



Así, se abre la frontera a países en donde teniendo en cuenta los datos epidemiológicos reunidos por el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades (ECDC) se pueda concluir que la pandemia se encuentra en niveles iguales o por debajo del nivel de infecciones en la UE.



