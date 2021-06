Sarabia: "Tengo ganas de demostrar por qué me llamó Luis Enrique"

El centrocampista Pablo Sarabia (i) y el defensa Jordi Alba (d), durante un entrenamiento de la selección española en la Ciudad de fútbol de las Rozas este lunes. EFE/ Rodrigo Jiménez

Las Rozas (Madrid), 2 jun (EFE).- Pablo Sarabia, futbolista español del PSG, no ocultó que no esperaba estar entre los elegidos para disputar la Eurocopa 2020, pero tras la llamada del seleccionador Luis Enrique Martínez, aseguró que tiene "ganas de demostrar" en el campo las razones por las que fue seleccionado.

"Ha sido un año difícil para todos por el covid, es verdad que personalmente me costó arrancar porque hasta diciembre no me recuperé del coronavirus y después he pasado tres lesiones que no me permitieron coger ritmo y desarrollar mi juego", aseguró en rueda de prensa.

"Por eso no me esperaba esta convocatoria, pero cada vez que el míster me dio la oportunidad en París intenté responder. Estoy muy ilusionado con la llamada y con ganas de demostrar grandes cosas y demostrar por qué me llamó Luis Enrique", agregó.

Sarabia ve a la selección española capacitada para pelear por el título y resaltó el hambre que tiene un grupo de jugadores muy renovado por el seleccionador español.

"Por supuesto", respondió contundente cuando fue preguntado por si España tiene equipo para ganar el torneo. "Veo a un gran grupo con mucha ilusión, con muchas ganas de hacerlo bien y ganar, eso es fundamental en un equipo ganador".

"Con las directrices que nos va a dar el entrenador, la ilusión, calidad y ganas que podemos aportar, vamos a hacer un gran torneo", sentenció.