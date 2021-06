Sanidad y comunidades se reúnen con la apertura del ocio nocturno sobre la mesa

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. EFE/ Fernando Alvarado/Archivo

Madrid, 2 jun (EFE).- La ministra de Sanidad, Carolina Darias y las comunidades autónomas se reúnen este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que tiene sobre la mesa la posibilidad de reanudar la actividad de los locales de ocio nocturno.

Fue el consejero extremeño de Sanidad, José María Vergeles, el que la semana pasada avanzó que Sanidad y autonomías trabajan en la reapertura del ocio nocturno, y según los criterios iniciales, no se podrá bailar en la pista, "la gente tendrá que estar sentada en mesas" y cerrarían antes de las dos de la madrugada, según dijo.

Este martes Vergeles insistió en que Extremadura defenderá una reapertura hasta esa hora, sin posibilidad de utilizarse las pistas de baile, siempre que se produzca en un escenario de nivel de alerta 1 o de nueva normalidad.

El consejero extremeño afirmó la pasada semana que la medida debía ser aprobada en el seno del Interterritorial y que se trabajaba "en la modificación de la orden comunicada que regula el ocio nocturno para que pueda retomar la actividad", parada desde el 14 de agosto por la pandemia del coronavirus.

Cataluña también apuesta por reabrir "pronto" estos locales de forma regulada para minimizar los "botellones", según indicó ayer el conseller catalán de Salud, Josep Maria Argimon, que remarcó que la gente necesita espacios de "ocio" por la noche.

Precisamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazó ayer la petición de la patronal del ocio nocturno para reabrir ya las discotecas, porque cree que no existe una "urgencia especial", si bien deja la puerta abierta a resolverlo el próximo 8 de junio, una vez haya oído a la Generalitat.

El Gobierno de Cantabria es otro de los que va a estudiar que estos locales puedan reabrir, en este caso con licencia de bar mixto en condiciones similares a otros locales de hostelería como cafeterías o pubs, guardando todas las medidas sanitarias para este tipo de establecimientos, que no incluyen actividades como el baile.

Como siempre será la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la que comparezca en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Interterritorial y lo hará en esta ocasión desde Pamplona, donde presidirá la reunión con las comunidades de forma telemática.