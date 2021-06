Sáhara.- Despega el avión oficial argelino con el que Ghali abandona España

01-06-2021 Una mujer camina por las inmediaciones del Hospital de San Millán-San Pedro donde declara por videoconferencia el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a 1 de junio de 2021, en Logroño, La Rioja, (España). Ghali, quien se encuentra ingresado en el hospital de Logroño contagiado por Covid-19, declara por dos querellas presentadas en la Audiencia Nacional por presuntos abusos de los Derechos Humanos. La llegada a España de este líder ha podido ser el detonante de la llegada masiva de migrantes a la ciudad de Ceuta, ya que el Gobierno marroquí avisó hace unas semanas de que la acogida de Ghali en España por razones humanitarias podría tener consecuencias. POLITICA Alberto Ruiz - Europa Press



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha abandonado España a las 01.30 horas de este miércoles España en un avión oficial argelino desde el aeropuerto de Pamplona y llegará alrededor de las 03.00 a Argel.



Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado este abandono del territorio español, que se ha producido sin incidentes en un avión enviado por Argelia, aunque estas mismas fuentes han aclarado que la aeronave no está vinculada a las Fuerzas Armadas del país magrebí.



Ghali había abandonado el Hospital San Pedro de Logroño donde ha permanecido ingresado un mes y medio para ser tratado de COVID-19 sobre las 21.30 horas de forma discreta, después de pedir el alta de forma voluntaria y apenas unas horas después de declarar de forma telemática ante la Audiencia Nacional. Sobre él no pesa medida cautelar alguna, por lo que puede salir de España sin trabas.



El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado que la "atención humanitaria" al secretario general del Polisario "ha concluido" y ha aclarado que saldrá en las "próximas horas y momentos". "No tiene más sentido que permanezca en España. La atención humanitaria ha concluido", ha asegurado en una entrevista en TVE.



España había acogido a Ghali por "razones humanitarias", según el propio Gobierno, que respondía de esta forma al empeoramiento de la salud del líder saharaui tras contagiarse de coronavirus. Según Exteriores, el líder del Polisario entró con su propio pasaporte argelino y se cambió de identidad en el propio hospital.



La acogida de Ghali ha servido a Marruecos como detonante de una crisis que derivó hace dos semanas en la entrada de miles de personas a Ceuta y en un pulso político entre Rabat y Madrid que implicó la llamada a consultas de la embajadora marroquí en España.