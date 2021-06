Rey Felipe.- La Policía detuvo a dos personas, identificó a 36 y propuso sanción a 47 en la protesta por la visita del Rey a la UJI

06-05-2021 Actuación policial en la protesta de unos jóvenes por la visita de Felipe VI a la UJI COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA CASTELLÓN POLÍTICA SOCIEDAD N.JOVANI



CASTELLÓ, 2 (EUROPA PRESS)



La Policía Nacional detuvo a dos personas, identificó a 36 personas y propuso a 47 para sanción --14 de ellas por incumplimiento de las normas covid-- en el marco de los incidentes registrados durante una reciente visita del rey Felipe VI a la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, según consta en una respuesta del Gobierno, con fecha 1 de junio, al senador de Compromís, Carles Mulet, que había formulado diez preguntas en relación con esos hechos, que calificaba de "lamentables actuaciones desproporcionadas de la Policía Nacional, con cargas contra los y las estudiantes".



Los hechos sucedieron el pasado 6 de mayo con motivo de la presencia del monarca en la UJI, donde clausuró la asamblea general de la patronal valenciana CEV. En su momento, se informó de la detención de dos personas en el transcurso de una protesta de jóvenes contra la presencia del Rey Felipe VI y en la que participó alrededor de medio centenar de personas.



El Gobierno señala en la respuesta que, por lo que se refiere al ámbito de competencias del Ministerio del Interior, "es un cometido básico de la Policía Nacional, establecido por las leyes, el mantenimiento de la seguridad ciudadana y, en su caso, el restablecimiento del orden público".



Y apunta que, en el ejercicio de estas funciones, en esa intervención se detuvo a dos personas, se identificó a 36 y fueron propuestas para sanción 33 por hechos relacionados con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, y otras 14 por incumplimientos relacionados con el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la covid-19.



El Gobierno niega que hubiera ninguna carga en el contexto de la protesta "sino que se produjo un intento de diálogo con los concentrados, recibiendo a cambio insultos y empujones, con intención de sobrepasar el cordón de seguridad, por lo que fueron embolsados y reconducidos fuera de la zona de conflicto".



En relación con el número de efectivos intervinientes, señala que los planes y dispositivos de protección de todas aquellas personas sometidas a la Ley de Secretos Oficiales están clasificados como reservados, porque pueden afectar a la seguridad de las personas protegidas y no existe una partida específica para esta operación, por lo que el coste no está cuantificado.



El senador de Compromís considera que, con esta respuesta, el Gobierno "no contesta a las preguntas formuladas, aportada datos que nada tienen que ver con lo preguntado" y sostiene que hay una "falta de respeto", por lo que pide el amparo de la presidencia de la cámara.