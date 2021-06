República Dominicana levanta restricciones a viajeros de Inglaterra y Brasil

Los pasajeros procedentes de Sudáfrica y la India deben presentar prueba negativa, tomada con no más de 72 horas antes de su llegada, esto incluye a los viajeros de esas naciones que arriben a República Dominicana desde un tercer país. EFE/ Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 2 jun (EFE).- República Dominicana informó este miércoles que los pasajeros procedentes del Reino Unido y Brasil ya no tendrán que presentar pruebas negativas al covid-19, una medida que solo se mantuvo en vigor durante cinco días.

La Junta de Aviación Civil (JAC) destacó en un comunicado que en el caso del Reino Unido se tomó la decisión porque el 75 % de su población adulta ya ha recibido una primera dosis de la vacuna contra la enfermedad, mientras que el 49,5 % de ese segmento poblacional ha sido inoculado por completo.

En cuanto a Brasil, agregó la JAC, se tomó como referencia los resultados de un plan de vacunación ejecutado en un municipio de ese país, mediante el cual las muertes por coronavirus disminuyeron un 95 % tras la aplicación de la vacuna china Sinovac.

Las restricciones, sin embargo, se mantienen para los viajeros procedentes de Sudáfrica y se agrega ahora a quienes visiten el país desde la India, "por el brote de nuevas variantes del SARS-COV-2".

Los pasajeros procedentes de Sudáfrica y la India deben presentar prueba negativa, tomada con no más de 72 horas antes de su llegada, esto incluye a los viajeros de esas naciones que arriben a República Dominicana desde un tercer país.

"Esta medida no aplica para los pasajeros en tránsito ni para los menores de edad", dijo el organismo dominicano.

La JAC dijo que se mantienen las pruebas aleatorias de detección rápida de la covid-19 "a todos los pasajeros de llegada" a la República Dominicana.

"Serán exentos de la prueba aleatoria aquellos pasajeros que presenten tarjeta de vacunación o prueba PCR negativa, dentro de las 72 horas antes de su llegada a la República Dominicana", explicó el documento.

La Junta de Aviación Civil informó el fin de semana pasado, que las restricciones en cuanto a Reino Unido se implementarán por solo cinco días, mientras que a Brasil y Sudáfrica las medidas alcanzarían los 30 días. En esa oportunidad no se incluyó a la India.

República Dominicana, que alcanza 3.637 fallecimientos desde inicios de la pandemia, atraviesa por un rebrote de la covid-19.