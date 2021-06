Reino Unido iniciará proceso de unión a Asociación Transpacífico

(Bloomberg) -- Los países miembros de un tratado comercial de la región del Pacífico acordaron el miércoles permitir que el Reino Unido comience el proceso para unirse a la asociación, en un potencial impulso para el comercio del país tras el Brexit.

El ministro de Economía de Japón, Yasutoshi Nishimura, dijo que la medida fortalecería los lazos económicos entre el Reino Unido y Japón, además de hacer que la zona cubierta por el acuerdo sea equivalente a la UE en términos de envergadura económica. El ministro habló con la prensa luego de ofrecer una reunión en línea de ministros y autoridades de los 11 países que conforman el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).

“El inicio de un proceso de adhesión con el Reino Unido y la potencial expansión del CPTPP enviará una fuerte señal a nuestros socios comerciales en todo el mundo sobre nuestro compromiso de respaldar un sistema comercial libre, justo, abierto, eficaz, inclusivo y basado en normas”, dijeron los ministros en un comunicado conjunto.

Chile, México, Perú, Malasia, Brunéi y Nueva Zelanda también forman parte del CPTPP.

Si bien, en un momento, la agrupación fue considerada una forma de que Estados Unidos y Japón contrarrestaran el creciente poder económico de China, el expresidente Donald Trump se retiró de las negociaciones cuando asumió la presidencia, en 2017, y su sucesor, Joe Biden, no ha dado señales de que sea probable que la medida se revierta.

“La membresía del CPTPP es una gran oportunidad para Gran Bretaña”, dijo la secretaria de Comercio Internacional del Reino Unido, Liz Truss, en un comunicado. “Ayudará a desviar nuestro centro de gravedad económico desde Europa hacia regiones del mundo de más rápido crecimiento, y a profundizar nuestro acceso a mercados de consumo masivo en Asia-Pacífico”.

Truss añadió en un tuit que el Gobierno presentará sus planes sobre el acuerdo al Parlamento en las próximas semanas.

Más recientemente, la propia China ha mostrado interés en unirse al pacto, tras firmar la Asociación Económica Integral Regional, un acuerdo menos exigente que cubre algunas de las mismas naciones.

Se creó un grupo de trabajo sobre la adhesión del Reino Unido cuya presidencia recae en Japón, y su vicepresidencia, en Singapur y Australia.

Japón ha apoyado los esfuerzos del Reino Unido para sellar acuerdos comerciales globales mientras intenta forjar un papel más importante en Asia tras su salida de la UE. Ambos países alcanzaron un acuerdo comercial bilateral el año pasado. El Reino Unido también tiene pactos independientes con otros países miembros, como Canadá, Singapur y Vietnam, y está presionando por uno con Australia.

El Reino Unido hizo su solicitud formal para unirse al CPTPP en febrero. Convertirse en miembro aceleraría el crecimiento del comercio de exportación del Reino Unido con economías asiáticas en rápida expansión, según el analista de Bloomberg Intelligence Mike Dennis. En el primer trimestre de 2021, el Reino Unido registró un superávit comercial con los países pertenecientes al CPTPP, agregó.

