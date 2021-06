Raúl Fernández y Pedro Acosta ante su gran oportunidad de revancha

EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI/Archivo

Madrid, 2 jun (EFE).- Los españoles Raúl Fernández (Kalex) y Pedro Acosta (KTM) afrontarán este fin de semana el Gran Premio de Cataluña de Moto2 y Moto3, respectivamente, con la esperanza de poder disfrutar de una gran oportunidad para cobrarse cumplida revancha respecto a sus rivales más directos en un trazado, el de Barcelona en Montmeló, que suele ser propicio para los pilotos españoles, aunque el pasado año ganaran el italiano Luca Marini en Moto2 y el surafricano Darryn Binder en Moto3.

Raúl Fernández se quedó con la "miel en los labios" en la carrera de Moto2 del circuito italiano de Mugello, que dominó desde la primera hasta la última vuelta, pero en la que perdió "fuelle" en la última vuelta ante el ataque "in extremis" de su propio compañero de equipo, el australiano Remy Gardner (Kalex), que logró su primera victoria de la temporada y con ello se consolidó al frente de la clasificación provisional del mundial.

El piloto madrileño, a pesar de ser debutante en la categoría, llegará a Barcelona con ganas de revancha y, sobre todo, con la intención de que su compañero de equipo no incremente las diferencias en la tabla de puntos, en la que ahora les separan seis puntos y son los únicos de Moto2, junto al italiano Marco Bezzecchi (Kalex), que han puntuado en todas las carreras de la temporada, si bien en el caso del australiano su peor resultado es un cuarto puesto, un tercero, tres segundos y la victoria de Italia.

Ellos, Gardner, Fernández y Bezzecchi son los grandes dominadores de la categoría, junto al británico Sam Lowes (Kalex), si bien a éste le falla la regularidad pues a las dos victorias consecutivas al principio de la temporada en Catar se unió un tercero en el ´"Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera y el resto de intervenciones se saldaron con sendos "cero", lo que le sitúa cuarto en puntos pero ya a 48 del líder australiano.

En cualquier caso la carrera de Barcelona debe ser la oportunidad para que algunos pilotos españoles intenten dar un giro a su situación en el campeonato, en particular un Jorge Navarro (Boscoscuro), que acumula ya dos ceros en lo que va de año y necesita pelear por el podio para volver a "creer" en sus posibilidades.

En la misma tesitura que Navarro se podría decir que se encuentran tanto Arón Canet (boscoscuro) como Xavier Vierge (Kalex), Augusto Fernández (Kalex), Héctor Garzó (Kalex) o Marcos Ramírez (Kalex), en tanto que el vigente campeón del mundo de Moto3, el español Albert Arenas (Boscoscuro) necesita dar un paso decididamente importante hacia adelante en su adaptación a la nueva categoría y moto para "creer" en sus posibilidades y salir de la zona baja de la tabla de puntos en la que ahora se encuentra.

El líder de Moto3, Pedro Acosta, peleó con los mejores durante toda la carrera de Mugello, pero la estrategia final, esas dos últimas vueltas en las que todos los pilotos buscan la mejor colocación para afrontar la larga recta de llegada -aunque en esta ocasión el "avión" de Dennis Foggia no dio opción a nadie- le pilló desprevenido al "Tiburón" de Mazarrón, que se tuvo que conformar con una octava posición que seguro intentará mejorar notablemente este fin de semana en Cataluña.

Con Pedro Acosta estarán "los de siempre", en particular los españoles, que buscarán ser "profetas en su tierra", como en los casos de Jaume Masiá (KTM), Sergio García Dols (Gasgas) o su compañero Izan Guevara, además del hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda), el japonés Ayumu Sasaki (KTM), el surafricano Darryn Binder (Honda) o los italianos Romano Fenati (Husqvarna), Andrea Migno (Honda), Niccolo Antonelli (KTM) o Dennis Foggia, que seguro llegará con la moral por las nubes tras su triunfo en Mugello.

