Quartararo llega a un circuito "amigo" con muchos enemigos

Madrid, 2 jun (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) llega al Gran Premio de Cataluña que se disputa este fin de semana en el circuito de Barcelona/Montmeló como líder del campeonato del mundo de MotoGP y, además, a un trazado que se podría considerar "amigo" pues además de haber corrido en numerosas ocasiones en él, fue el claro vencedor de la carrera del año pasado, pero sus rivales no se lo van a poner nada fácil o al menos tanto como pareció en Mugello la semana pasada.

Quartararo suma ya tres victorias en el campeonato del mundo de 2021 y consolida su plaza al frente de la provisional del mundial, en la que cuenta con 24 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, que es su compatriota Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), que el año pasado no pudo terminar la carrera catalana al sufrir una caída en la primera vuelta.

El líder del mundial conoce muy bien el trazado de Montmeló, tanto de su época del FIM CEV Repsol como también en el campeonato del mundo, y cuenta con la ventaja de disponer de los datos técnicos que el pasado año le permitieron adjudicarse una clara victoria por delante de los dos representantes de Suzuki, los españoles Joan Mir, vigente campeón del mundo de la categoría, y su compañero Alex Rins, que necesita "como agua de mayo", resarcirse de la mala racha que acumula en forma de cuatro caídas/ceros consecutivas en las últimas cuatro carreras disputadas hasta la fecha.

Mientras Rins no parece dar "pie con bola" en lo que va de temporada -sólo ha sumado un cuarto y un sexto en seis carreras-, a Joan Mir se le va viendo poco a poco como su rendimiento crece con el paso de los grandes premios, sólo empañado por el error que le hizo rodar por los suelos en el circuito francés de Le Mans.

Ellos parten desde una buena posición ante el reto de este fin de semana, en el que también debiera contar, y mucho, el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que si bien ha logrado puntuar en todos los grandes premios su mejor resultado es la victoria en la primera carrera de Catar y un quinto puesto en la segunda, después todo su esfuerzo se ha diluido en el "grueso" del pelotón de MotoGP, cuando al principio de la temporada era uno de los grandes aspirantes al título.

Los pilotos de Ducati deben ser otros de los protagonistas en Barcelona, pues tanto el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia como el australiano Jack Miller se encuentran en disposición de luchar por las posiciones de podio para intentar que Fabio Quartararo no se escape en la tabla de puntos, en la que ocupan la tercera y cuarta posición, respectivamente.

Una vez más será interesante comprobar el rendimiento de los pilotos de Repsol Honda, en el caso de Marc Márquez para ver si da un paso más en su recuperación tras la larga lesión que sufrió la pasada temporada, y en el de Pol Espargaró para constatar si se adapta algo más a su nueva moto tras dejar KTM la pasada temporada para fichar por el gigante japonés.

Precisamente el fabricante austríaco KTM será protagonista en Barcelona, aunque no parece que se le de muy bien el trazado catalán a sus RC 16, pero tras el paso adelante experimentado en Mugello y después de haber renovado por tres temporadas más al surafricano Brad Binder, el primer piloto de esta marca en subir a lo más alto del podio de MotoGP, pueden representar el estímulo suficiente para cosechar un buen resultado en la séptima prueba puntuable del campeonato, en el que precisamente Binder es el mejor colocado, en la octava posición.

Además de Binder, ya ha mostrado un incremento de potencial en su rendimiento el portugués Miguel Oliveira, quien en Mugello supo aguantar hasta la bajada de la bandera de cuadros los ataques del campeón del mundo Joan Mir para firmar la segunda posición, lo que seguramente le hará llegar "muy motivado" a un circuito que también conoce bastante bien.

Una de las noticias del fin de semana será el regreso del español Jorge Martín tras la lesión que se produjo en la tercera tanda de entrenamientos libres en el Gran Premio de Portugal. Martín se lo ha querido tomar con calma en la temporada de su debut en MotoGP para volver a pilotar en las mejores condiciones posibles, de ahí que tanto "Tito" Rabat como Michele Pirro le sustituyesen en las anteriores carreras disputadas hasta la fecha, y la gran incógnita será ver en qué condiciones regresa a la competición.

Otro dato relevante será ver el rendimiento de las Aprilia RS-GP, en particular la del español Aleix Espargaró, en un circuito que es muy de su agrado y al que llega después de ser séptimo en Italia.

Juan Antonio Lladós