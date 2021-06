Puerto Rico afronta nueva temporada huracanes recordando el desastre de María

Fotografía fechada el 18 de septiembre de 2019 que muestra unas casas afectadas por el huracán María y que siguen con toldo azul en un barrio de San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 1 jun (EFE).- Puerto Rico afronta este martes el inicio de la nueva temporada de huracanes aún sin recuperarse en el sector energético o de infraestructuras del huracán María que arrasó la isla en 2017.

"Llega la temporada de huracanes y con ella esta vibración en el pecho y preocupación constante, y más después de María", dijo este martes en entrevista con Efe la meteoróloga Deborah Martorell, referente al ciclón más poderoso que ha impactado el territorio caribeño.

"La parte difícil es darle una mala noticia a la ciudadanía, sobre todo después de lo vivido por María. Sabemos que es posible, pero para eso estamos, para salvar vidas y propiedad", enfatizó la experta.

ENTRE 6 Y 10 HURACANES ESTA TEMPORADA

Esta temporada de huracanes será más activa de lo normal, con la formación de entre 6 y 10 de estos ciclones, según las previsiones.

Ante ello, Martorell concurrió con los expertos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica y de la Universidad de Colorado en que "definitivamente esta temporada será más activa de lo normal, pero no como la del año pasado, que fue la más activa en la historia".

Con este pronóstico, el Gobierno de Puerto Rico y sus residentes, por estar situados entre los primeros territorios caribeños de tráfico de cualquier sistema tropical saliendo de África, deben estar preparados para el impacto de alguna tormenta o huracán de gran intensidad.

"Una de las grandes lecciones de María es que todos debemos estar preparados", enfatizó Martorell.

"Ya sabemos también que por una emergencia el Gobierno no puede responder por todos. Por eso, todas las comunidades se movieron, al igual que la diáspora, y pudimos salir adelante. No nos podemos sentar a esperar, sino ayudar a otros", recalcó.

CARENCIA DE EL NIÑO Y LA NIÑA MERMAN INTENSIDAD

Según explicó Martorell, la merma en la intensidad de los sistemas tropicales esta temporada se deberá a que no estarán activos los fenómenos de La Niña ni El Niño, por lo que el Atlántico y el Caribe "vivirán una etapa neutral".

Los fenómenos de La Niña y El Niño ocurren cíclicamente cada cinco o seis años, aunque últimamente "los hemos visto con más frecuencia", precisó Martorell.

A pesar de que oficialmente la temporada de huracanes arrancó este martes, recientemente se desarrolló la tormenta tropical Ana en el norte de Atlántico.

Esto se debió, según dijo Martorell, a que las aguas en esa zona están lo suficientemente caliente para el desarrollo de estos sistemas tropicales.

"Eso da pie a lo que esperamos esta temporada", afirmó la meteoróloga, al tiempo en que mencionó que el panorama actual "está tranquilo" y que la perspectiva tropical es que no se desarrollará ningún sistema entre los próximos cinco días.

"No importa el pronóstico, nosotros como quiera tenemos el mismo riego, porque estamos en la vía de los sistemas y el riesgo es el mismo", indicó.

ACUEDUCTOS AFIRMA ESTAR PREPARADA PARA LA TEMPORADA

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la estatal Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán, aseguró este martes que la corporación pública ha tomado todas las medidas necesarias para enfrentar la nueva temporada de huracanes.

Detalló que los directivos de la agencia revisan desde lo más básico hasta lo más complicado, instalación por instalación, se inspeccionan los sistemas de producción y distribución de agua, el abastecimiento de materiales para operar las estructuras y el mantenimiento de los equipos, entre otras tareas.

Otras áreas prioritarias de enfoque son los generadores de emergencia, el manejo de embalses y la comunicación.

Según mencionó, para el inicio de la temporada del año pasado contaban con 900 generadores de electricidad, pero luego adquirieron 216 más, para un total de 1.126.

Además, se dispondrá de cerca de 200 generadores adicionales durante la época pico de la temporada.

