Petrobras vende bono a 30 años para financiar oferta de recompra

(Bloomberg) -- Petrobras Global Finance BV recurrirá al mercado de deuda especulativa con un nuevo bono a 30 años para comprar deuda en circulación, según una persona al tanto de la operación.

Los 13 títulos sujetos a ofertas de recompra tienen vencimientos que van desde 2024 hasta 2050, y las ofertas expiran a las 5 p.m. ET del 8 de junio, informó Petrobras en un comunicado de prensa.

El nuevo bono podría tener un rendimiento de alrededor de 6,25% y, en caso de que queden excedentes, se utilizarán para fines corporativos generales, dijo la persona, que pidió no ser identificada ya que los detalles son privados.

En los últimos cinco años, la dirección de Petrobras ha dado prioridad a los recortes de costos y a las desinversiones para reducir la que fue la mayor carga de deuda de todas las empresas petroleras que cotizan en bolsa. El presidente de la estatal, Joaquim Silva e Luna, se ha comprometido a seguir reduciendo la deuda, una importante medida para incrementar el pago de dividendos a los accionistas.

Petrobras viene de un sólido primer trimestre en el que registró una ganancia y redujo su deuda, lo que, según la empresa, sigue siendo su principal prioridad. Esta es la primera oferta de bonos de Petrobras bajo el liderazgo del nuevo presidente.

Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Banco Itaú BBA SA, JPMorgan Chase & Co., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Banco Santander SA y UBS Group AG administran la venta de bonos, dijo la persona.

Nota Original:Petrobras Selling 30-Year Junk Bond to Finance Cash Tender (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.