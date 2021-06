Paula Badosa avanza con paso firme en Roland Garros

La española Paula Badosa (35ª del mundo) se clasificó para la tercera ronda de Roland Garros con un contundente triunfo ante la montenegrina Danka Kovinic (62ª) por 6-2 y 6-0 en apenas 52 minutos de juego, este miércoles en París.

La tenista de 23 años, nacida en Nueva York, se aprovechó de la debilidad del servicio de la rival, que apenas ganó el 35% de los puntos con su primer servicio y solo el 27 % con el segundo, perdiendo el saque en seis ocasiones (por ninguna de Badosa).

"He jugado muy bien, he tenido dos días de descanso que me han servido para preparar muy bien el partido. Estoy muy contenta", declaró, satisfecha, Badosa en conferencia de prensa.

Badosa buscará un puesto en octavos de final contra la rumana Ana Bogdan, que se benefició de la retirada de la número 2 mundial, la japonesa Naomi Osaka.

"La conozco bien por haber jugado contra ella en el pasado. Es una jugadora muy guerrera", declaró sobre su próxima rival Badosa, que no quiere plantearse metas a medio plazo en este torneo. "Voy partido a partido", explicó.

