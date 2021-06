Otro paso de Serena hacia el récord, a Badosa se le despeja el camino en Roland Garros

En su camino hacia la conquista de un 24º título de Grand Slam, la norteamericana Serena Williams avanzó otro paso tras vencer, no sin dificultades, a la rumana Mihaela Buzarnescu, en una jornada del miércoles en la que la española Paula Badosa siguió impresionando.

"Ella juega muy bien en esta superficie, sabía que no sería sencillo, pero estoy contenta de haber sacado el partido adelante", dijo Serena (39 años) para explicar el marcador de 6-3, 5-7 y 6-1.

La norteamericana, que llegó a París con un pobre bagaje de una única victoria en dos torneos en tierra (Roma y Parma), se enfrentará a su compatriota Danielle Collins (50ª) en otro obstáculo más hacia un título con el que igualaría el récord de 24 Grand Slam de la australiana Margaret Court.

De continuar hasta semifinales, Serena podría tener que enfrentarse a Paula Badosa (35ª), que sigue impresionando en este inicio de Roland Garros y este miércoles venció a la montenegrina Danka Kovinic (62ª) por 6-2 y 6-0 en apenas 52 minutos de juego.

"He jugado muy bien, he tenido dos días de descanso que me han servido para preparar muy bien el partido. Estoy muy contenta", declaró la tenista nacida en Nueva York hace 23 años.

Badosa buscará un puesto en octavos de final contra la rumana Ana Bogdan, que se benefició de la retirada de la número 2 mundial, la japonesa Naomi Osaka (N.2 del mundo).

A la española se le ha despejado el camino hacia semifinales, ya que a la baja de Osaka se unieron la renuncia de la checa Petra Kvitova (12ª) y la eliminación de la suiza Belinda Bencic (11ª).

De esta manera, por la parte del cuadro de la española hasta semifinales, solo queda, otra cabeza de serie, la rusa Marketa Vondrousova.

Sí ganaron en cambio, la bielorrusa Victoria Azarenka (N.15) y la norteamericana Madison Keys (N.23), aunque éstas son potenciales rivales en Serena en posteriores rondas.

-- Resultados de la jornada del miércoles de Roland Garros

- Individuales femeninos - Segunda ronda:

Serena Williams (USA/N.7) derrotó a Mihaela Buzarnescu (RUM) 6-3, 5-7, 6-1

Danielle Collins (USA) a Anhelina Kalinina (UKR) 6-0, 6-2

Elena Rybakina (KAZ/N.21) a Nao Hibino (JPN) 6-3, 6-1

Elena Vesnina (RUS) a Petra Kvitova (CZE/N.11) no se presentó

Victoria Azarenka (BLR/N.15) a Clara Tauson (DEN) 7-5, 6-4

Madison Keys (USA/N.23) a Leylah Fernandez (CAN) 6-1, 7-5

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.31) a Ajla Tomljanovic (AUS) 6-2, 6-3

Aryna Sabalenka (BLR/N.3) a Aliaksandra Sasnovich (BLR) 7-5, 6-3

Tamara Zidanšek (SLO) a Madison Brengle (USA) 6-4, 6-1

Katerina Siniaková (CZE) a Veronika Kudermetova (RUS/N.29) 7-6 (9/7), 5-7, 7-5

Sorana Cirstea (RUM) a Martina Trevisan (ITA) 6-4, 3-6, 6-4

Darya Kasatkina (RUS) a Belinda Bencic (SUI/N.10) 6-2, 6-2

Polona Hercog (SLO) a Caroline Garcia (FRA) 7-5, 6-4

Markéta Vondroušová (CZE/N.20) a Harmony Tan (FRA) 6-1, 6-3

Paula Badosa (ESP/N.33) a Danka Kovinic (MNE) 6-2, 6-0

Ana Bogdan (RUM) a Naomi Osaka (JPN/N.2) no se presentó

