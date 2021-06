Ortega Cano, mudo tras la visita de Rocío Carrasco al mausoleo de Rocío Jurado en Chipiona

17-07-2020 José Ortega Cano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



Este martes se cumplían 15 años de la muerte de Rocío Jurado. Una fecha muy especial que la familia de la artista, encabezada por su viudo, José Ortega Cano, su hija Gloria Camila, sus nietos Rocío y David Flores, y sus hermanos Amador y Gloria Mohedano, celebraban con un emocionante homenaje en su Chipiona natal el pasado sábado, mostrando públicamente la unión del mediático clan tras la emisión de la docuserie con la que Rocío Carrasco ha contado su verdad después de 20 años de silencio.



Un día en el que la hija de 'La más grande' se convirtió una vez más en la gran ausente puesto que desde que rompió su relación con su familia materna no había vuelto a Chipiona... Hasta ahora. Y es que para sorpresa de todos, Rocío Carrasco ha regresado a la tierra que vio nacer a su madre acompañada por un equipo de grabación de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Muy emocionada, dio un paseo por la playa gaditana y, como no podía ser de otra manera, visitó el cementerio de Chipiona, donde se encuentra el mausoleo que acogen los restos de su madre, donde sufrió un ataque de ansiedad por las emociones acumuladas en este reencuentro tan especial.



Hemos preguntado a José Ortega Cano por esta sorprendente vuelta de Rociíto a Chipiona coincidiendo no sólo con el aniversario de muerte de 'La más grande' sino también con el fin de la docuserie con la que ha contado su desgarrador testimonio. Muy discreto, el viudo de Rocío Jurado ha evitado confesar qué le parece la visita de la empresaria a la tierra de su madre ni pronunciarse sobre el ataque de ansiedad que habría sufrido en el cementerio.



Muy serio, Ortega Cano ha preferido guardar silencio sobre este gesto de Rocío, ausente en el día en el que toda la familia homenajeó a la artista, haciendo más evidente que nunca su ruptura con el resto del clan. Días después de señalar a su cuñado José Antonio Rodríguez como su portavoz ante los últimos acontecimientos, el maestro cumple con su intención de guardar silencio y no volver a hablar públicamente de la hija de su gran amor.