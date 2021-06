Microsoft pide subvencionar la banda ancha, "la electricidad del siglo XXI"

El presidente de Microsoft, Brad Smith. EFE/EPA/Drew Angerer / POOL/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 2 jun (EFE).- El presidente de Microsoft, Brad Smith, explicó en una entrevista con Efe que su empresa está trabajando para cerrar la brecha digital existente en Estados Unidos, pero admitió que es un objetivo que no pueden lograr solos y pidió un esfuerzo nacional con implicación del Gobierno.

"Del mismo modo que existe un programa federal para subvencionar la electricidad, debemos reconocer que el internet de banda ancha es la electricidad del siglo XXI y también subvencionarlo a nivel gubernamental", aseguró Smith.

La brecha digital es la diferencia en el acceso a internet de banda ancha por parte de diferentes grupos socioeconómicos y raciales, algo que se ha manifestado con especial crudeza durante la pandemia de covid-19 y la transición al trabajo y la enseñanza remotos.

"Estamos tratando de solucionar la gran brecha digital que existe en Estados Unidos. Es un problema que ya teníamos antes, pero que la pandemia ha sacado a relucir", indicó el ejecutivo, quien concedió la entrevista a Efe en el marco de la presentación de un nuevo programa para facilitar el acceso a internet de afroamericanos e hispanos en ocho ciudades de EE.UU.

Según los datos compilados por Microsoft, más de un tercio de la población estadounidense no usa internet de gran velocidad y, en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, solo lo utilizan el 55 % de los vecinos.

EL COSTE, PRINCIPAL PROBLEMA EN LAS CIUDADES

A diferencia de lo que ocurre en zonas rurales, donde el principal obstáculo en muchos casos es que no llega la red y por tanto no hay cobertura, en las ciudades, el problema es el elevado coste tanto de la conexión como de los dispositivos, especialmente ordenadores de sobremesa y portátiles.

"En la actualidad hay 120,4 millones de personas en EE.UU. que no usan internet con velocidad de banda ancha, sobre una población de 324 millones, y resulta muy revelador ver las diferencias existentes con base en la raza y la etnia", apuntó Smith.

Según los datos de la empresa creadora del sistema operativo Windows, el 80 % de los estadounidenses blancos usa internet de banda ancha, mientras que este porcentaje baja al 70 % en el caso de los afroamericanos y al 65 % en el de los hispanos.

"Más de un tercio de los hispanos no tienen acceso a internet de banda ancha y eso implica que se queden atrás", apuntó el ejecutivo.

LA EDUCACIÓN LA SALUD Y EL EMPRENDIMIENTO SE RESIENTEN

Smith destacó tres grandes áreas en las que la brecha pone a los hispanos en situaciones de más vulnerabilidad y les cierra oportunidades: la educación remota -tanto las clases como todo el trabajo extraescolar-, el acceso a la telemedicina, y la creación y promoción de nuevas empresas.

"Aunque este otoño la gran mayoría de niños regresen a las escuelas, su rendimiento seguirá siendo mejor si, después de las clases, los alumnos tienen acceso en casa a internet de banda ancha. Es lo que se ha venido a llamar la brecha de los deberes", aseguró.

Para paliar estos efectos, Microsoft ha ampliado su iniciativa Airband -lanzada en 2017 para zonas rurales- a las comunidades negras e hispanas de ocho ciudades de EE.UU.: Nueva York, Los Ángeles, Atlanta (Georgia), Cleveland (Ohio), Detroit (Michigan), El Paso (Texas), Memphis (Tennessee) y Milwaukee (Wisconsin).

En todas ellas, el fabricante de software se ha asociado con organizaciones sin ánimo de lucro para avanzar en tres áreas: la gratuidad o la rebaja del coste del internet de banda ancha, la financiación de dispositivos como tabletas y ordenadores desde los que conectarse y la oferta de formación en habilidades digitales para poder sacar el máximo partido a estas herramientas.

Marc Arcas