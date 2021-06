Masiá y Acosta con ganas de rodar en el circuito de Barcelona

El piloto mazarronero de Moto3 Pedro Acosta (KTM). EFE/Julio Muñoz/Archivo

Madrid, 2 jun (EFE).- Los españoles Jaume Masiá y Pedro Acosta aseguran tener muchas ganas de rodar en el circuito de Barcelona, en Montmeló, escenario este fin de semana del Gran Premio de Cataluña de Moto3, un trazado que a ambos les gusta y en donde los test realizados recientemente les fueron muy bien.

"El circuito de Barcelona-Cataluña es una pista que me gusta mucho, y donde en el pasado me fue bien, por eso estoy deseando empezar el fin de semana y como en anteriores Grandes Premios, el objetivo es trabajar duro desde los primeros entrenamientos libres del viernes", reconoce Masiá en la nota de prensa del equipo.

"Intentaremos encontrar rápidamente una buena configuración de base para nuestra moto, que nos permita centrarnos en nuestro ritmo y en la preparación de la carrera", continúa Masiá, quien reconoce que "saber que habrá aficionados en las gradas es una fuente de motivación adicional".

"Será, sin duda, una competición emotiva, y estoy deseando que llegue", recalca el piloto valenciano.

Su compañero de equipo y líder del mundial, Pedro Acosta, reconoce que "el test que hicimos en Barcelona fue muy útil" para él. "Hacía mucho tiempo que no corría allí y en general, es un circuito que me gusta y donde creo que podemos hacerlo bien".

"El estilo de esta pista me puede beneficiar, porque no tendré que pensar exactamente en cómo afrontar la última vuelta; como ocurrió en Portugal y Jerez, si estás entre los cinco primeros al final, puedes aspirar a un buen resultado", explica Acosta.

"Correr en casa, con los aficionados en las gradas va a ser una motivación extra y por eso quiero hacer una gran carrera para todos ellos", asegura el líder del mundial.