Lucha y entrega frente a frente entre Uruguay y Paraguay

Uruguay y Paraguay, ambos con seis unidades en la tabla de posiciones, saben que ganar es un buen paso para escalar en la clasificación directa al Mundial FIFA de Catar 2022. En la imagen el registro de otro encuentro entre charrúas y guaraníes. EFE/Ignacio Mazzoni/Archivo

Montevideo, 2 jun (EFE).- Uruguay y Paraguay se preparan, con dudas en los dos lados, para disputar este jueves un nuevo duelo por las eliminatorias sudamericanas en el que la lucha y la entrega que históricamente han mostrado los futbolistas de estos países no faltarán en el césped del estadio Centenario.

Ambos con seis unidades en la tabla de posiciones saben que ganar es un buen paso para escalar en la clasificación directa al Mundial de Catar 2022, pero para lograrlo tienen claro que deberán sortear un obstáculo difícil.

Con Edinson Cavani suspendido, todo hacía indicar que por allí pasaba el principal dolor de cabeza de Óscar Washington Tabárez para conformar el once.

Pero esto se agravó cuando Darwin Núñez, Maxi Gómez y Cristhian Stuani causaron baja por diferentes motivos y cada vez se achicó más el margen de atacantes a disposición.

También, cuando este martes Giorgian de Arrascaeta dio positivo en covid-19 y debió abandonar la "burbuja" que rige en el Complejo Celeste.

Pese a estos problemas, Uruguay sabe que contará con Luis Suárez, uno de los mejores futbolistas del mundo y uno de los artífices de la Liga ganada por el Atlético de Madrid español.

La principal duda es quién lo acompañará, un misterio que Tabárez, fiel a su estilo, no reveló en su última conferencia de prensa.

"En este momento puede haber alguna duda sobre la formación inicial", aseveró el seleccionador, quien agregó: "Una es cómo acompañar a Luis Suárez en la zona central del ataque; eso lo estamos viendo".

Es factible que Brian Rodríguez o Jonathan Rodríguez ocupen un lugar en un once en el que volverá a estar el portero Fernando Muslera tras su larga ausencia por lesión.

Del otro lado, el argentino Eduardo Berizzo tampoco tiene confirmado su equipo y ya avisó de que aún deberá ver el entrenamiento previo al viaje a Montevideo.

También, destacó que la albirroja deberá defenderse de un equipo con atacantes desequilibrantes, atacar con profundidad y asumir el control de la pelota.

Seguramente, para esto último mande a la cancha desde el comienzo a los habilidosos Miguel Almirón y Óscar Romero, a quien se le podría sumar en la delantera su hermano Ángel.

Además, Gustavo Gómez, una de las figuras del Palmeiras campeón de la Libertadores, liderará una defensa que dejará todo para que su escuadra pueda conservar el invicto que tiene en estas eliminatorias.

- Alineaciones probables:

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Sebastián Coates o José María Giménez, Diego Godín, Mathías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur; Nicolás de la Cruz; Brian Rodríguez o Jonathan Rodríguez y Luis Suárez. Entrenador: Óscar Washington Tabárez.

Paraguay: Antony Silva; Juan Escobar, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Fabián Balbuena o Santiago Arzamendia; Mathías Villasanti o Ángel Lucena, Richard Sánchez, Gastón Giménez; Óscar Romero, Ángel Romero, Miguel Almirón. Entrenador: Eduardo Berizzo.

Árbitros: El colombiano Wilmar Roldán, asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y Miguel Roldán

Estadio: Centenario, de Montevideo.

Hora: 19.00 horas local (22.00 GMT).