Lucas Mondelo: "Ganar tres oros seguidos es muy difícil"

Córdoba, 2 jun (EFE).- El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, ha manifestado este miércoles en Córdoba que "ganar tres oros seguidos" en el Eurobasket "es muy difícil" después de haber ganado esta competición en sus dos anteriores ediciones.

"La ilusión la tenemos todos, pero vamos a ser realistas, porque los números y la historia están contra nosotros", indicó el técnico, quien explicó que "desde hace más de 40 años no hay una selección que gane tres oros seguidos y ese equipo fue la URSS, una selección de quince países, con Lituania, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania...".

Mondelo ha valorado en una comparecencia en el Palacio de Deportes de Vista Alegre el estado actual de su equipo, que está "en plena formación" ante el inicio de los partidos de la Gira Objetivo Europa, con Nigeria como primer adversario este jueves (21.00 horas).

El técnico catalán ha señalado que tienen ganas de progresar y coger buenas sensaciones tras el doble compromiso ante Francia en Toulouse, en el que dijo que estaban "con varias jugadoras tocadas, y no importaba mucho el resultado, aunque eso no justifica perder, eso nunca".

Mondelo ha subrayado que en los últimos tres o cuatro años "siempre" pierden algún partido de preparación, aunque "cuando hay que ganarlos es en la competición oficial".

El seleccionador ha explicado que el grupo va "bastante bien, aún corto de preparación", y se ha declarado contento porque están "en crecimiento, cogiendo ritmo".

Ante Nigeria, el técnico ha insistido en que abordarán el partido "con la idea de probar cosas" y "pensando más" en su equipo que en el rival, aunque se va a ver la España "de siempre, con sus valores y sus conceptos de defensa y ataque".

"Hay que tener los pies en el suelo, toda la ilusión y saber que este equipo no va a decepcionar a nadie a nivel competitivo", ha declarado Mondelo, quien sitúa el horizonte en el Eurobasket en "llegar a semis", donde "ya puede pasar cualquier cosa", sin "cargar de presión a un equipo que está en plena renovación". EFE

