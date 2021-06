Los lugareños intentan recuperar el control del pub más remoto del Reino Unido

Sin carretera, para llegar al pub más recóndito del Reino Unido, en la aldea escocesa de Inverie, hay que navegar 30 minutos o recorrer 28 km a pie por parajes salvajes. Aún así, los residentes intentan recuperarlo de manos de los turistas.

Los valientes que se aventuran hasta esta minúscula localidad de pescadores no solo son recompensados con una pinta de cerveza en "The Old Forge", sino con una vista espectacular del lago Nevis, en el oeste de Escocia, que se abre hacia la majestuosa isla de Skye.

Ahora, los residentes quieren recuperar este lugar de convivialidad que acabó transformándose en una atracción para el comercio turístico estacional.

"Es más que un simple pub y un lugar para ir a comer y beber", dice a la AFP Stephanie Harris, una vecina de 31 años. "Es un lugar de encuentro para la comunidad, un lugar donde los lugareños y los visitantes pueden reunirse", agrega.

Stephanie, que vive en esta aldea de 90 habitantes desde que tenía dos años, recuerda lo importante que fue "The Old Forge" en su vida: "solíamos hacer fiestas de cumpleaños allí, hacíamos fiestas de Halloween allí y todo tipo de cosas así".

- Cerrado en invierno -

Con una vista panorámica de la bahía e incluso un helipuerto, el chalé de paredes blancas construido en 1880, con capacidad para 65 cubiertos, fue adquirido hace casi diez años por un belga, Jean-Pierre Robinet, de 51 años.

Lo puso a la venta a principios de este año por 425.000 libras (600.000 dólares, 492.000 euros), una suma que los residentes intentan recaudar mediante microfinanciaciones y ayudas públicas.

En los últimos años, las relaciones entre el propietario y los habitantes se habían deteriorado hasta el punto de que estos últimos optaron por reunirse en una choza de madera cercana, habilitada como bar rival, y comprar sus bebidas en una tienda local.

Acusaron a Robinet de negarse a servirles, diciendo que prefería atraer a ricos turistas a su restaurante de altos precios, más propios de Londres que de un pueblo de pescadores escocés.

Además, lamentan que el pub cierre sus puertas en invierno, cuando los vecinos necesitan un lugar cálido para pasar el rato.

Y no hay alternativa, ya que no existe carretera hasta Inverie y el pueblo más cercano se encuentra a 28 km por caminos salvajes.

En opinión de Jo Firminger, de 60 años, directora de empresa jubilada y miembro del comité creado para hacerse cargo del pub, no hay duda de que este debe volver a ser "el centro de la comunidad".

- Brexit -

No sería la primera vez que esto ocurre en Inverie, donde los alojamientos turísticos, la oficina de correos y un jardín comunitario ya son gestionados por la comunidad local, con la ayuda de la Fundación Knoydart, propietaria de gran parte de la península del mismo nombre.

En su defensa, Robinet explica a la AFP que quería centrarse en el restaurante porque él mismo era chef y la zona está repleta de productos frescos de calidad, como el marisco y la carne de venado.

"Es una buena idea que la comunidad compre el pub, siempre y cuando conserven los pies en la tierra y reconozcan que lo que atrae ingresos hoy en día es la comida, no sólo las bebidas", insiste.

Asegura que vende el local por motivos familiares, además de por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, un tema muy divisivo en el país.

"Sé lo importante que es en Europa ser más fuertes juntos, y tolerantes y abiertos al mundo. Así que si se mantiene así, sería fantástico que la comunidad comprara el pub y mantuviera ese espíritu", afirma.

Pero insiste: "es importante acoger a los turistas igual como si fueran hermanos, o residentes del lugar".

