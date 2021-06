Libro Beige indica una expansión moderada de economía de EE.UU.

(Bloomberg) -- El ritmo de la recuperación estadounidense se aceleró un poco en abril y mayo, dijo la Reserva Federal.

“La economía nacional se expandió a un ritmo moderado desde principios de abril hasta finales de mayo, una tasa algo más rápida que en el período del informe anterior”, dijo el banco central de Estados Unidos en su informe conocido como Libro Beige, publicado el miércoles. El documento se basa en información recopilada por los 12 bancos regionales de la Fed.

Los funcionarios de la Fed están evaluando la rapidez con la que reducir el apoyo a la política monetaria en medio de mejores perspectivas para EE.UU. debido a un mayor ritmo de vacunación. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) actualizará sus pronósticos trimestrales de tasas de interés, crecimiento, desempleo e inflación en su reunión del 15 al 16 de junio.

Varios de los responsables de formular las políticas monetarias, incluido Richard Clarida, vicepresidente de la Fed, han dicho que los banqueros centrales podrían comenzar a discutir el momento apropiado para reducir su programa de compra de bonos en las próximas reuniones de política monetaria. Patrick Harker, presidente de la Fed de Filadelfia, dijo previamente el miércoles que los funcionarios deberían iniciar ese debate.

El FOMC se ha comprometido a comenzar a reducir el ritmo mensual de US$120.000 millones de sus compras de activos después de que haya un “progreso sustancial adicional” en la inflación y el empleo.

Los banqueros centrales de EE.UU. recibirán una nueva actualización sobre el estado del mercado laboral el viernes. Se espera que el informe de empleo de mayo muestre la adición de 653.000 nuevos puestos de trabajo y que la tasa de desempleo caiga al 5,9%, según una encuesta de economistas de Bloomberg.

Los precios al consumidor de EE.UU. mostraron presiones inflacionarias más altas de lo esperado en abril. Los funcionarios de la Fed los han desestimado ampliamente debido a considerarlos factores transitorios asociados con los cuellos de botella en las cadenas de suministros y la reapertura de las industrias de servicios a medida que la pandemia cede.

Los pronósticos de la Fed publicados en marzo mostraron que los funcionarios no esperan aumentar las tasas de interés desde casi cero antes de fines de 2023, incluso cuando mejoraron drásticamente las proyecciones de crecimiento y empleo este año.

