Letizia.- La FAD aborda ante la Reina Letizia las consecuencias del impacto de la crisis en la juventud

02-06-2021 La FAD aborda ante la Reina Letizia las consecuencias del impacto de la crisis en la juventud . La Reina Letizia ha presidido este 2 de junio la reunión del Patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), celebrada en la sede de Mutua en Madrid, y en la que se han abordado las consecuencias que la actual crisis, provocada por la pandemia de Covid19, está teniendo en adolescentes y jóvenes. SOCIEDAD CASA REAL



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La Reina Letizia ha presidido este 2 de junio la reunión del Patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), celebrada en la sede de Mutua en Madrid, y en la que se han abordado las consecuencias que la actual crisis, provocada por la pandemia de Covid19, está teniendo en adolescentes y jóvenes.



Letizia ha estado acompañada por el presidente de Fad, Ignacio Bayón; el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda; y por el resto de patronos. En la reunión se ha incorporado al Patronato de FAD Pablo Isla, presidente de Inditex. También se incorporan, sustituyendo a sus antecesores, Paloma de Yarza (Grupo Henneo), Jose Manuel Pérez Tornero (RTVE) y Marco Pompignoli (Unidad Editorial El Mundo).



"A partir de la segunda ola de esta pandemia se ha difundido un discurso que ha señalado a la gente joven como insensata, imprudente y en gran parte responsable de la propagación del Covid, subrayando los comportamientos de algunos en espacios de ocio como la tónica general de la actitud de jóvenes y adolescentes ante la crisis sociosanitaria. Desde Fad nos apoyamos en datos para entender las vivencias juveniles en general y para profundizar en cómo han transcurrido estos meses tan anómalos en particular, tratando de huir de generalizaciones y opiniones con poco fundamento, para tener indicadores que permitan analizar qué está pasando y hacerlo desde el relato juvenil, desde sus percepciones, valoraciones y expectativas", ha afirmado Bayón en el encuentro.



"Porque lo que está claro es que la juventud está siendo uno de los colectivos más golpeados por esta crisis y necesitan del apoyo de todos para salir adelante", ha añadido.



Desde el punto de vista del empleo, la FAD recuerda que España sigue a la cola de la UE en empleo joven, junto a Grecia e Italia. Los malos datos de empleo, junto a las tasas de precariedad, colocan a uno de cada tres jóvenes en riesgo de pobreza y exclusión social (Tasa AROPE), siendo las mujeres jóvenes las más vulneradas en este sentido y agrandando la brecha de desigualdad de género.



Otra serie de rasgos característicos del empleo juvenil hacen muy precaria su situación laboral, como salarios más bajos, mayores tasas de temporalidad y parcialidad, una mayor discontinuidad y trabajo estacional y un mayor riesgo de sobrecualificación. La tasa de temporalidad de la población joven (15-29 años) es del 52% en España, frente a un 33% de media en la UE; y la tasa de parcialidad involuntaria es del 51%, frente a un 25% de media en la UE, según los últimos datos de 2020 recogidos por la FAD.



En cuanto a educación, señala que el colectivo ha tenido que estudiar a distancia con pocos recursos y mucha improvisación: la educación telemática ha estado presente entre casi un 90% de quienes estudiaban, impactando de forma muy desigual entre el alumnado en función de sus condiciones materiales y de su capacidad y la de sus familias para moverse en un entorno digital que les puede resultar ajeno.



Así, España ha tenido que afrontar el cierre de los centros escolares partiendo de un gasto público en educación que se sitúa entre los más bajos de Europa y unos niveles de abandono escolar prematuro que, por el contrario, se sitúan entre los más altos de su entorno inmediato, según FAD. Un 16% de jóvenes españoles abandona de forma prematura los estudios, frente a un 10% de media en la UE, según últimos datos de 2020 recogidos por la institución.



Además, indica que la pandemia ha evidenciado brechas tecnológicas derivadas del hecho de conectarse a internet sólo con el móvil, sin tener un ordenador de uso personal y conexión wifi en casa, lo que dificulta llevar a cabo la enseñanza online, realidad que, según los estudios del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de FAD, afecta a un 20% de jóvenes.



Junto a esa brecha de acceso, entre la juventud hay que atender las brechas de uso ya que la variedad de formas de uso y el aprovechamiento de las posibilidades que brindan las TIC es mucho mayor entre jóvenes de clase alta y media alta, entre quienes tienen entre 25 y 29 años y entre jóvenes con estudios superiores.



En cuanto a la salud y la estabilidad emocional, tras el confinamiento, en el mes de julio de 2020, se ha observado un aumento de las sensaciones negativas, destacando la incertidumbre (28,9%, y 1,7 puntos más que en el mes de marzo), la ansiedad (22,6%, y 10,5 puntos de crecimiento en pocos meses) y el desánimo (19,5%, 9,6 puntos más).



En el seno de la pareja, las experiencias de violencia o acoso en la pareja, que se han agravado especialmente durante la pandemia, han afectado a más de 3 de cada 5 jóvenes. Principalmente, han aumentado las situaciones de control de la actividad (25,7%), el teléfono móvil (24,2%) y de las personas con las que se relacionan los y las jóvenes (16,1%), según el studio 'Género, Vivencias y Percepciones sobre la Salud', realizado junto con Fundación Mutua Madrileña.



UN PLAN DE RECUPERACIÓN QUE TENGA EN CUENTA A LOS JÓVENES



Para afrontar el impacto socioeconómico de la crisis posCOVID, la Unión Europea (UE) acordó la creación del Fondo Next Generation EU, conocido como Fondo de Recuperación Europeo, para contribuir a transformar el tejido productivo haciéndolo más sostenible, digital y resiliente.



En esta transformación, la FAD argumenta que los jóvenes tienen y tendrán un papel fundamental ya que el futuro de España pasa por contar con una juventud preparada, consciente de su capacidad transformadora, motivada para enfrentarse al futuro y formada en digitalización. En opinión de la directora general de FAD, Beatriz Martín Padura, "no podemos plantearnos un plan de recuperación del país sin tener en cuenta a los y las jóvenes. La juventud debe ser un foco prioritario".



Por este motivo, la FAD ha identificado, con el apoyo del Boston Consulting Group, los proyectos o líneas de actuación más acordes para optar a financiación del Fondo de Recuperación Europeo. Uno de los proyectos que se plantean como candidato a optar a esta financiación es 'Educación Conectada', proyecto de FAD y BBVA puesto en marcha en plena crisis COVID para fomentar la transformación digital del sector educativo a través de oportunidades formativas para docentes, familias y alumnos y de la mentorización para los centros escolares que inicien un plan de transformación digital.