La Iglesia católica haitiana pide al Gobierno que abandone el referéndum

imagen de archivo de un feligrés que ora en la iglesia Saint Antoine, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jean Marc Herve Abelard /Archivo

Puerto Príncipe, 1 jun (EFE).- Los obispos católicos de Haití instaron este martes al Gobierno del presidente Jovenel Moise a abandonar el propósito de celebrar el referéndum constitucional previsto para el 27 de junio venidero.

"Le imploramos que evite que el país conozca días más oscuros e incluso peores que los que conocemos ahora", dijo un comunicado de la Conferencia Episcopal de Haití.

Los prelados afirmaron que la obstinación del Ejecutivo en celebrar el referéndum por todos los medios no hará más que sumir al país en una crisis sin precedentes.

"Seguir adelante con ello sumirá al país en una crisis aún más profunda. La actual situación social y política de división, desconfianza y violencia de todo tipo no es nada favorable para un proyecto de esta envergadura", agregó el documento.

Los jerarcas católicos consideraron que, aunque se alzan muchas voces para pedir cambios en la Constitución o una nueva Constitución, hay que buscar el camino correcto y consensuado para conseguirlo.

"Este no es el caso en este momento. La decisión de sustituir la Constitución no debe tomarse en medio de una crisis política en la que se busca un consenso para encontrar una salida", expresaron.

La Conferencia Episcopal de Haití llamó a los haitianos a no dejarse robar la esperanza que les mantiene vivos y clamaron que el pueblo no puede esperar más para ver al país salir de la miseria, la inseguridad y la inestabilidad.

Moise avanza en solitario hacia la organización del referéndum del próximo 27 de junio, con el que quiere aprobar una nueva Constitución, que no cuenta con el apoyo de la oposición ni de la comunidad internacional.

La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y países como Estados Unidos han criticado el proceso de consultas en torno a la nueva Constitución por no ser lo suficientemente inclusivo.

El gobernante, además, se propone celebrar en septiembre, de forma simultánea, elecciones presidenciales y legislativas.